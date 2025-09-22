Los vecinos de Los Lirios ganan el primer premio en el Desfile de Carrozas

La carroza ganadora ha estado centrada en la vendimia - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carroza de la Asociación de Vecinos Los Lirios ha sido distinguida con el primer premio del desfile organizado por el Ayuntamiento de Logroño con motivo de las fiestas de San Mateo y 68ª Vendimia Riojana, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Logroño.

La carroza ganadora, premiada con 2.000 euros, se centraba en la temática de la vendimia, uno de los referentes de las fiestas logroñesas de septiembre y presentaba racimos de uvas de diferentes formatos un gran carro, cunachos y otras referencias vitícolas.

El segundo premio, con una gratificación de 750 euros, ha correspondido a la carroza de la Peña La Uva, con referentes de juegos infantiles y una gran noria como elemento fundamental.

El tercer premio ha recaído en la carroza de la Peña Aster, que ha recibido una gratificación de 250 euros por una carroza de referencias históricas en la que se podía leer el lema de 'Muy noble y muy Leal Ciudad' con el que fue distinguida Logroño por Juan II y cuyos elementos principales eran un castillo y una gran corona.

El Ayuntamiento de Logroño ha destacado que el acto "ha contado con una buena presencia de público, que se ha congregado a lo largo del desfile"; y ha recordado que el recorrido ha cambiado de sentido en la edición de este año.

Así, ha transcurrido por las vías Doce Ligero, Avenida de la Paz, Muro de Cervantes, Muro del Carmen, Vara de Rey y Avenida de la Solidaridad, y ha incluido 24 grupos participantes, entre carrozas, peñas y otras agrupaciones folclóricas.

El jurado del concurso de carrozas ha estado compuesto por la concejala de Festejos; un concejal de la oposición; un representante de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja; un miembro de la Asociación de la Prensa de La Rioja; y un integrante del Colegio de Decoradores.