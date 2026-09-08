‘Venimos A Celebrarlo Todo’: FITLO Alcanza Su Décima Edición Conectando La Rioja Con La Escena Internacional - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el director del Festival Iberoamericano de Teatro de Logroño, FITLO, Jorge Tesone, han presentado hoy, día 8, la décima edición de esta cita, que bajo el lema 'Venimos a celebrarlo todo' desarrollará su programación principal del 2 al 11 de octubre y prolongará su actividad hasta la primavera.

Esta edición conmemorativa reúne propuestas procedentes de Argentina, Chile, España, Nicaragua y México, refuerza la presencia de la danza contemporánea y consolida la dimensión profesional del festival con la participación de programadores internacionales.

Iturriaga ha destacado que "FITLO es un proyecto consolidado en La Rioja y que sigue creciendo", con una importante presencia internacional junto a la creación nacional y riojana. En este sentido, ha puesto en valor "esa conexión entre la creación riojana y los circuitos nacionales e internacionales que van a estar aquí, en La Rioja", y ha animado a los riojanos a disfrutar de una programación que, tanto por sus espacios escénicos como por su dimensión internacional, ofrece propuestas de máxima calidad.

Por su parte, Tesone ha explicado que la programación se construye a partir de las propuestas que FITLO conoce en los festivales internacionales en los que participa, de una convocatoria abierta que este año ha recibido más de 1.530 propuestas y del trabajo conjunto con otras redes de festivales.

El director del festival ha destacado además la apuesta de esta edición por la danza contemporánea y el carácter social de las propuestas seleccionadas, al considerar que "el teatro no es solamente un lugar de divertimento, sino un lugar reflexivo". En este sentido, ha defendido la necesidad de que el público no acuda únicamente a disfrutar de un espectáculo, sino también a sentarse en una butaca "a reflexionar", como parte de un ejercicio que contribuye al trabajo de la sociedad sobre cuestiones que atraviesan la programación.

La programación arranca con propuestas de España, Argentina y México La programación principal arrancará el viernes 2 de octubre, a las 20,30 horas, en la Nave '31, con la obra 'Zorra Dorada', de Elisa Forcano (España). La pieza es un ejercicio para repensar la vida y dignificar la muerte y aborda el abuso y el silencio de las mujeres mediante una propuesta que combina danza, teatro y performance. El montaje ha recibido el premio MAX 2025 al mejor espectáculo revelación y el premio GODOT al mejor espectáculo off.

El primer fin de semana continuará el sábado 3, a las 20,30 horas, con 'Estudios para un Ecce Homo', de Cuatro x Cuatro y Fernando Renjifo (España-México), una propuesta que explora la condición humana desde la contemplación, el cuerpo y la palabra. El domingo 4, también a las 20,30 horas en Nave '31, Dinamo Danza (España) presentará 'Elektrical Body', una creación coreográfica vinculada a Camino Escena Norte.

Histrión Teatro (España) llevará a escena 'Dysphoria' el lunes 5 de octubre, a las 20,30 horas, en Nave '31. Dirigida por María Goiricelaya, directora del Festival de Teatro de Olite y reconocida por su trayectoria, la obra, ganadora de la Feria de Ciudad Rodrigo en 2025, aborda la identidad de género y el conflicto social y emocional que atraviesa una familia ante el proceso de transición de uno de sus hijos.

El martes 6, a la misma hora y en el mismo espacio, será el turno de 'Euforia y desazón', de Sergio Boris y Cía. El Eje (Argentina-España), una propuesta estrenada en el Festival Temporada Alta y posteriormente presentada en los Teatros del Canal. La incorporación de Sergio Boris, uno de los creadores y directores de referencia de la escena argentina, responde también a la singularidad de su lenguaje escénico.

El miércoles 7 de octubre, a las 20,30 horas en Nave '31, llegará 'Las almejas que hablan', de Carmen Rojas y la bailarina riojana Karelis Zambrano (España), una pieza multidisciplinar que cruza danza, teatro y audiovisual y plantea una investigación sobre el cuerpo y las estructuras sociales y de género. A ella se suma 'COLAPSO. Ser joven ante los límites del crecimiento', que se podrá ver el jueves 8 de octubre, a las 20,00 horas, en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño.

La jornada del viernes 9 de octubre incorporará una propuesta audiovisual con 'Monarca: de Norte a Sur', del Colectivo COPAL (Nicaragua), cuya proyección tendrá lugar a las 10,30 horas, en un espacio todavía por confirmar. El documental aborda el desplazamiento forzado, el exilio y la reconstrucción de identidades desde la perspectiva de artistas migrantes.

Por la tarde, a las 20:30 horas en Nave '31,- Malicho Vaca Valenzuela (Chile) presentará 'La adolescencia robada Work In Progess', un proyecto de autoficción biodramática y documental que revisa la construcción de la masculinidad a través de la memoria y de las imágenes que la han perpetuado. El formato de trabajo en proceso permitirá al público de FITLO conocer la propuesta antes de su estreno previsto en el Festival de Montpellier en 2027.

El segundo fin de semana amplía los espacios de encuentro con el público El sábado 10 de octubre concentrará varias propuestas en distintos espacios. La plaza del Mercado acogerá 'Una de las cien mil cosas', de Brai Kobla & Chamán Producciones (Argentina-España), con pases a las 12,00 y 18,00 horas, y una nueva función el domingo 11 a las 12,00 horas.

Ese mismo sábado, a las 13,00 horas en la Cantera Hormigones Pascual de Albelda de Iregua, Martín Flores Cárdenas (Argentina) desarrollará 'En el aire'. La jornada continuará a las 20,00 horas en la Sala Gonzalo de Berceo con 'Mi madre y el dinero', de Anacarsis Ramos y Pornotráfico Teatro (México). Ya por la noche, a las 23,00 horas en Nave '31, Clamor Teatro, compañía riojana, presentará 'Irantí. La cadena infinita', una propuesta que aborda la cadena histórica de la esclavitud y su relación con la transmisión de ritmos y tradiciones musicales africanas hacia América, con su posterior influencia en diferentes lenguajes musicales.

La décima edición se cerrará el domingo 11 de octubre, a las 20,30 horas en Nave '31, con 'Solo quería bailar', de Olaya Hernández (España), una obra basada en la novela homónima de Greta García que cuenta la historia de Pili, una bailarina que, después de enfrentarse a la precariedad y a las dificultades de vivir del arte, lleva su rabia hasta un extremo inesperado.

La edición contará asimismo con la presencia de Radio Nacional de España, que emitirá desde Logroño un programa de dos horas y media de 'La Sala' dedicado a las artes escénicas riojanas, a FITLO y a otras iniciativas de la comunidad relacionadas con este ámbito.

La programación se completará con actividades paralelas y encuentros con las compañías en formato vermú, en colaboración con el Ateneo Riojano, los días 3 y 9 de octubre, que ampliarán los espacios de conversación entre creadores, profesionales y público.