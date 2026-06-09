A la venta las entradas para los conciertos de la Orquesta y Coro y el Grupo de Cámara de RTVE

LOGROÑO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo día 26 de junio tendrá lugar el concierto que ofrecerán los integrantes de la Orquesta y el Coro de Radio Televisión Española, bajo la dirección de Aaron Zapico, en el convento de San Francisco, a las 20,00 horas.

Para la ocasión interpretarán el 'Programa Vivaldi: de la Tierra al Cielo' y las entradas tendrán un coste de 20 euros.

Aarón Zapico es una de las figuras más destacadas y respetadas del panorama musical español. Director de orquesta con una sólida reputación, desde hace más de veinte años su labor ha sido clave en la recuperación del patrimonio musical español y en la revitalización del sector clásico, gracias a proyectos que combinan el rigor histórico con una mirada profundamente renovadora.

Actualmente, centra su actividad en la dirección orquestal y operística. Ha sido invitado a dirigir la mayoría de las principales orquestas sinfónicas de España.

Zapico forma parte del jurado de los Premios Princesa de Asturias de las Artes y es Comisario de Disciplinas Musicales de la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Cultural Europea 2031. Grupo de Cámara 'Selected Bach' Dos días después, el 28 de junio, a las 21.00 horas, en la Catedral, actuará el grupo de Cámara de RTVE 'Selected Bach', que ofrecerá el recital 'Una tarde de domingo en Leipzig'.

En este caso, el precio será de 15 euros. Venta presencial La venta presencial de entradas comenzará el 15 de junio y se prolongará hasta el día 25, en el despacho parroquial (Plaza de España, 3), de 11 a 13 horas, salvo el domingo.

Y media hora antes de las actuaciones también podrán adquirirse entradas, en caso de quedar libres. Los conciertos han sido organizados por la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, junto a Radio Televisión Española (RTVE), y cuentan con la colaboración del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. Cabe recordar que el pasado año se conmemoró el 75º aniversario del Coro y el 60º aniversario de la Orquesta de RTVE.