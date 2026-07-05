Ventosa convertirá sus bosques y su memoria colectiva en arte con el proyecto escultórico 'Divergente' - TURISMO VENTOSA

LOGROÑO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ventosa acogerá durante el verano de 2026 el desarrollo de Divergente, un ambicioso proyecto de escultura monumental y participación ciudadana que transformará madera recuperada de los bosques y residuos de la industria local en una intervención artística permanente vinculada a la identidad cultural del municipio.

La iniciativa, liderada por los escultores Gabriel Muñoz (Costa Rica), Marta Fresneda (España-Italia) y Marcos Torandell (Mallorca), propone un modelo de creación basado en la ecología integral, la sostenibilidad y la implicación directa de la comunidad.

Durante más de un mes, artistas y vecinos compartirán procesos de trabajo, talleres y acciones de recogida de materiales que culminarán en una obra pública concebida como reflejo de la memoria, las tradiciones y los valores de Ventosa.

Más allá de una intervención artística convencional, Divergente plantea una experiencia colectiva donde el proceso creativo adquiere la misma importancia que el resultado final. La madera de encina procedente de limpiezas forestales responsables y de desechos de la industria maderera local se convertirá en la materia prima de un conjunto escultórico pensado para integrarse en el paisaje y dialogar con el territorio.

"Divergente nace como una respuesta artística al deterioro ambiental y a la necesidad de fortalecer el vínculo entre comunidad y entorno", explican sus impulsores. El proyecto propone una reflexión sobre la relación entre patrimonio cultural y medio natural, entendiendo ambos como elementos inseparables de la identidad de los pueblos.

TALLERES PARTICIPATIVOS

El programa incluye talleres participativos como Señales con Alma, vinculado a la festividad de Santiago y al Camino de Santiago que atraviesa la localidad, y Fragmentos del Bosque, una actividad inspirada en la tradición del Mercado del Trato que recupera el intercambio comunitario a través de pequeñas piezas elaboradas con madera reciclada.

La intervención también incorpora acciones de recogida colectiva de ramas caídas en el entorno natural, convirtiendo la limpieza de los bosques en una actividad artística y educativa que fomenta la conciencia ambiental y el cuidado del patrimonio natural.

El prestigio internacional del equipo artístico respalda la propuesta. Sus integrantes acumulan décadas de experiencia en escultura monumental, simposios internacionales y proyectos desarrollados en España, Italia, Francia, Portugal, Suiza, Dinamarca, Costa Rica y otros países. Su trabajo se caracteriza por la utilización de materiales reciclados, la creación de obras en espacios públicos y la reflexión sobre cuestiones sociales, medioambientales y humanas.

La producción de Divergente se desarrollará íntegramente en Ventosa entre finales de julio y la primera quincena de septiembre de 2026. Además de generar una nueva referencia cultural para el municipio, el proyecto busca fortalecer el tejido social, impulsar la economía local mediante el uso de materiales de kilómetro cero y consolidar una imagen contemporánea del medio rural vinculada a la creatividad, la sostenibilidad y la participación ciudadana.

Con esta iniciativa, Ventosa aspira a convertir el arte en una herramienta de encuentro y transformación colectiva, demostrando que la cultura puede ser también una forma de cuidar el territorio y proyectar su identidad hacia el futuro.