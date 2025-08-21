Ventosa recuerda su pasado y homenajea a sus tratantes en una nueva edición del 'Mercado del Trato' el próximo domingo - EUROPA PRESS

LOGROÑO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Ventosa acogerá el próximo domingo, 24 de agosto, la XXII edición de su tradicional Mercado del Trato, una nueva oportunidad para conocer el municipio, sus tradiciones y su historia y también para rendir homenaje a sus tratantes "que recorrían todos los pueblos de La Rioja pero también del norte de España para vender sus productos".

El alcalde de Ventosa, Ricardo Velasco, ha presentado esta nueva edición agradeciendo, en primer lugar, "la implicación de todos los vecinos" para que todo salga bien ese día. Una iniciativa que "cada vez tiene más éxito" porque, como ha indicado, suelen acudir en torno a 5.000 personas. "Para que os hagáis una idea -expresa- en los últimos años se han vendido más de 1.000 'preñaos', 800 raciones de morcilla, 1.200 de migas de pastor y otras tantas para la degustación del cerdo asado".

Como ha recordado Velasco "no hay pueblo en La Rioja que no haya conocido a nuestros tratantes. Ahora es una profesión casi desaparecida solo queda un tratante de ganado porcino pero siempre está en el alma de nuestros pueblos".

Para rendirles homenajes y disfrutar de un día completo "tenemos un programa muy especial". Así, por ejemplo, la apertura del mercado será a las 10,30 horas, habrá pasacalles con dulzaineros, tratantes y trajineros, juglares, exposiciones, representación del trato, taller de naturaleza, exhibición de aves rapaces, conciertos, espectáculos a cargo de Sapo Producciones, degustación de cerdo asado, sorteos y muchos productos de la tierra.

"VENTOSA SE DEBE VISITAR CUALQUIER DÍA DEL AÑO"

Por su parte, el gerente del IER, Óscar Robres, ha puesto en valor "esta tradición" que ha sido "muy importante en la región". En la fiesta de Ventosa, además, "se unen cultura, turismo y juventud" y, por ello, "quiero hacer un llamamiento a que todos los que puedan acudan a este Mercado del Trato".

"Ventosa se debe visitar cualquier día del año pero este domingo es más especial porque pone en valor este oficio tan tradicional".

"Es una fiesta que funciona porque es auténtica y se debe seguir difundiendo", ha finalizado.

Además, desde el Ayuntamiento de Ventosa han querido recordar que, para evitar la saturación en los aparcamientos, "hay autobuses que saldrán de Logroño a las 10,00, 14,00, 17,00 y 21,30 horas. La vuelta desde Ventosa podrá ser a las 10,30, 14,30, 17,30 y 22,00 horas. En el Mercado también se piensa en el medioambiente para mejorar el reciclaje.

ORIGINAL PROPUESTA FESTIVA

Ventosa ofrece así una original propuesta festiva para rendir homenaje a la principal ocupación de las gentes de la localidad. Al menos desde hace 300 años, los habitantes de Ventosa se especializaron en el viejo oficio de la venta y transporte de mercancías a largas distancias.

Los trajineros, arrieros y tratantes ventosinos compraban y vendían por gran parte del norte de la Península vino, miel, paños, cerámicas, sal, pez... y lo que más fama les ha dado 'lechoncillos', pequeños cerdos destinados al engorde y al consumo.

Con todos estos ingredientes, el próximo domingo Ventosa se llena de nuevo de tratantes, arrieros, juglares, bufones y titiriteros, músicos, alfareros, dulzaineros y artesanos para recrear el perdido ambiente de las ferias y mercados en los que los vecinos de Ventosa tuvieron siempres un protagonismo especial.