Más de 160 asistentes y cerca de 30 profesionales se dan cita en la VI Edición del Congreso en La Rioja de personas con cáncer y sus familiares - @CHEMAMAESTRE

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer ha organizado este miércoles en el CIBIR el VI Congreso de personas con cáncer y sus familiares, con más de 160 personas y cerca de 30 profesionales que se han dado cita en uno de los eventos principales en la agenda de la Asociación en la región.

En esta edición, Elena Eguizábal, presidenta de la Asociación en La Rioja, y María Martín, consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, han sido las encargadas de realizar la inauguración del Congreso, un espacio en el que expertos de los ámbitos sanitarios y científicos, así como profesionales de la organización, dieron respuesta a pacientes con cáncer y sus familiares.

Tras la inauguración, se ha presentado el nuevo 'Servicio de prehabilitación física quirúrgica', que se desarrolla en colaboración con el Servicio Riojano de Salud. La jornada de mañana, ha continuado con una mesa redonda moderada por Patricia Nieto, directora de proyectos de la Fundación Científica de la Asociación, en la que se abordó la importancia de Humanizar el tratamiento y la investigación.

Tras la pausa café, se ha dado paso al coloquio 'Cuidar con palabras', en el que Sara Anaya, psicooncóloga de la Asociación, y María Garrido, enfermera del servicio de Hematología, han abordado el papel de la comunicación humanizada como elemento fundamental en la atención sanitaria, poniendo el foco en la formación de los profesionales como vía para avanzar hacia una asistencia más cercana, empática y centrada en las personas.

Se ha dado además a conocer la iniciativa impulsada desde el departamento de psicología de la Asociación, para formar a los profesionales sanitarios en habilidades de comunicación humanizada, así como su aplicación en la práctica asistencial.

A través del testimonio y la experiencia de María, se analizaron los aprendizajes adquiridos, su utilidad en el día a día y cómo estas herramientas contribuyen a mejorar la relación con los pacientes y sus familias, favoreciendo una atención más humana y respetuosa.

En la segunda mesa redonda, moderada por el doctor Alfonso Martín, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital San Pedro, diferentes profesionales del ámbito sanitario han presentado las 'Iniciativas de los Servicios en Humanización'.

La jornada ha proseguido con la proyección del vídeo explicativo del 'Proyecto de respiración: Técnica Sentinel', el cual se desarrolla en colaboración con el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital San Pedro.

Para finalizar, se ha dado cuenta de testimonios y experiencias de dos pacientes, Graciela Biribay y Francisco Javier Martínez, moderados por la psicóloga de la Asociación, Belinda Sampedro.

Ya en el turno de tarde, se dará paso a la realización de 4 talleres simultáneos a través de la voz experta de profesionales de la Asociación y externos vinculados al cáncer.

En esta parte del congreso, pacientes y familiares podrán conocer más de temas como 'Cuida tu sonrisa en tiempos difíciles', 'Cuidado integral de la piel en el paciente oncológico', 'Mindfulness: ¿Y si te estás perdiendo el único momento que existe?' y 'Taller de cocina saludable', impartido por Ignacio Echapresto, cocinero responsable del restaurante 'Venta Moncalvillo' con dos

Como punto final, el doctor Jorge L. Martínez-Torrecuadrada, investigador, investigador en la Unidad de Producción de Proteínas en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-CNIO, ofrecerá una ponencia magistral titulada 'Ver mejor para tratar mejor. El potencial de los nanobodies en teragnosis', mientras que el broche final y clausura, correrá a cargo del intérprete riojano Daniel Amatriain.

Una jornada para hablar de cáncer y tratar todos los aspectos y ámbitos que rodean y en los que afecta la enfermedad cuando se produce el diagnóstico. Una jornada para compartir experiencias, situaciones, necesidades y emociones entre pacientes y familiares.

La Asociación Española Contra el Cáncer lidera el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el impacto causado por el cáncer, mejorar la vida de las personas con la enfermedad y fomentar la equidad ante ella. La Asociación trabaja para garantizar la continuidad asistencial para que todas las personas con cáncer tengan acceso a nuestros servicios.

Este Congreso está organizado gracias al patrocinio de: Gobierno de La Rioja, Rioja Salud, Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), AstraZeneca, Johnson& Johnson y Daiichi-Sankyo.