La VI edición de Riojazz comienza este domingo con el espectáculo 'Esto no es una misa gospel'

Riojazz celebrará su sexta edición del 1 al 8 de noviembre - RIOJAZZ

LOGROÑO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 1 de noviembre arranca la sexta edición del Festival Riojazz con el espectáculo de producción propia 'Esto no es una misa Gospel' a las 13,00 horas en la Sala Fundición en el que actúan más de 20 personas entre la banda de soul, la sección de metales, el coro góspel y el reverendo.

Un festival que se consolida como una cita imprescindible para la capital riojana durante el otoño y que, en esta sexta edición que se prolongará hasta el domingo 8 de noviembre, volverá a inundar diferentes rincones de Logroño con espectáculos y actuaciones de este género musical que nació a finales del XIX en Nueva Orleans.

En esta edición, el programa contempla además tres espectáculos de producción propia, tres actuaciones de grupos de jóvenes artistas, dos actuaciones de formaciones de músicos riojanos, un espectáculo familiar y la tradicional jam session.

Como es habitual, la Librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo acogerá el lunes 2 de noviembre a las 19 horas el concierto de Songo Trío, formado por tres veteranos músicos de jazz riojanos y al día siguiente, el martes 3 de noviembre a las 20,00 horas en el Wine Fandango, será el turno de Óleo, un cuartero de jazz formado por profesionales de la música que, en sus conciertos, juegan con los estándares de jazz, las adaptaciones de temas de otros estilos y las improvisaciones características de este estilo musical.

El miércoles 3 y el jueves 4 de noviembre, Riojazz cederá el protagonismo a grupos formados por jóvenes riojanos The Sûpreme y Los Kawais actuarán el miércoles 3 de noviembre a las 20,00 horas en el emblemático Café Moderno con un repertorio plagado de swing, jazz y música negra y el jueves, a las 20,00 horas en la Sala Fundición, actuará The Jazz Pilgrims (JOP-IGO Konboa) formado por jóvenes músicos navarros tienen la oportunidad de mostrar sus capacidades musicales e improvisatorias en el ámbito de la música moderna y el jazz. Todos sus integrantes se encuentran formándose en conservatorios superiores como Musikene y el Conservatorio Superior de Música de Navarra en la especialidad de Jazz.

El viernes 5 de noviembre, la Sala Rever a las 20,00 horas, será el escenario de un espectáculo de producción propia que comprende una sesión de música electrónica en el que el dúo catalán Mogambo Live, formado por batería y teclados y especialista en este tipo de música, se unirá a seis músicos de la región en dos secciones de cuerda y metal, con arreglos elaborados para la ocasión.

El sábado 7 de noviembre a las 20,00 horas, el Círculo Logroñés acogerá la recreación del espectáculo de producción propia Cabaret Riojazz ya que mientras en Estados Unidos el jazz impregnaba los espectáculos que se producían en la primera mitad del siglo XX, España tenía sus propios códigos musicales: cuplé, tango, bolero, incluso swing.

En este espectáculo participará una orquesta cabaretera formada para la ocasión que recreará el ambiente de aquella época junto a tres maravillosos cantantes, un maestro de ceremonias y alguna sorpresa más. En el mismo se rendirá homenaje al cabaret que se celebró hace cuarenta años en la Sala Gonzalo de Berceo con alumnos de la añorada y recordada Escuela de Teatro de La Rioja que tantos profesionales ha aportado a la escena teatral.

La última jornada, el domingo 8 de noviembre, contará con un espectáculo familiar y la tradicional jam session. A las 13,00 horas, la Sala Función acogerá Irantí, la cadena infinita, un espectáculo que une el monólogo de divulgación y la música en directo para realizar un viaje por más de 500 años de historia de la música afroamericana. La semana finalizará, a las 19,00 horas en la Sala Fundición, con la tradicional Jam session en la que todos aquellos músicos que lo deseen pueden subir al escenario a tocar jazz e improvisar, la característica principal de este estilo musical.

El Festival está organizado por la Asociación La Rioja Big Band, con la colaboración del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y la Escuela de Música Píccolo y Saxo.