Viajar solo, una tendencia al alza que requiere la adaptación de alojamientos, actividades turísticas y seguridad

Experto UNIR analiza diferentes opciones de viajes, en solitario, en familia y en más compañía, cada una con beneficios y sus propios retos

Viajar solo es una tendencia cada vez más extendida, que requiere para llegar a buen puerto de una progresiva adaptacion de los alojamientos y de las actividades turísticas para atender a este sector de la población que, voluntariamente o debido a determinadas circunstancias, disfruta de sus viajes en solitario.

Es una de las opciones para pasar unas vacaciones que el coordinador del Máster en Innovación en Turismo de UNIR Asier Baquero Pérez de Onratia, ha puesto sobre la mesa en una entrevista con Europa Press, en la que ha analizado, además del 'solo travelling', otras posibilidades, como la tradicional en familia o la de ir acompañados por otros núcleos familiares o amigos.

Opciones que, como ha subrayado el experto, cuentan en cada caso con "beneficios", pero también con "retos". "Ha habido un desarrollo en los últimos años de opciones para una persona que viaja totalmente sola", ha reseñado Baquero, que cita "incluso cruceros, donde el enfoque es desde el camarote hasta todas las actividades van enfocadas a una única persona".

Muchas pueden ser las motivaciones para un viaje en solitario, porque, aunque "esta persona puede ser que viva habitualmente en familia, pero le apetezca pasar un tiempo solo, en compañía de otras personas diferentes o conociendo gente, o haciendo una visita a una ciudad que el resto de su familia no quiere conocer, por ejemplo".

"Es una opción que está poniéndose de moda, viajar simplemente solo. Y entonces hay que dar las facilidades para que esta experiencia sea igualmente gratificante, partinedo de opciones de alojamiento en ese sentido", ha explicado el experto, quien ha apuntado a que "cuando se viaje en solitario, el reto a lo mejor es no estar acostumbrado a ese 'solo traveling'".

Sin embargo, ha utilizado el ejemplo de una compañera para señalar que, quizá, no es tan extraño como pueda parecer en un primer momento. "Recuerdo que esta compañera de trabajo hizo un viaje a Japón ella sola, porque su pareja no podía en ese momento y me comentaba que, en los primeros días, sentía un poco de apuro, un poco de vergüenza, pero luego pues vio que a nivel internacional era algo habitual".

"Entonces el reto es entender que no pasa nada por viajar solo o sola por un simple motivo de disfrute turístico, para disfrutar y superar este reto que en ocasiones se puede dar", ha dicho Baquero, que, como uno de los escollos en este caso, ha señalado la seguridad, "uno de los principales factores a la hora de reservar en diferentes destinos".

Así, el experto UNIR ha considerado que "siempre es recomendable, las agencias de viaje siempre lo hacen, ver los avisos de viaje para los diferentes destinos". Especialmente, ha incidido en el concepto, que ya se desarrolla en Estados Unidos, de "lo mismo que hay gimnasios solo para mujeres, que refuerzan el sentimiento de seguridad, se están ofreciendo hoteles solo para mujeres".

"Es una manera en la que esa sensación de seguridad puede aumentar, y se ha descubierto ahí un segmento para ofrecer este tipo de alojamiento a viajeras. Sí, el tema de seguridad es sumamente importante y las empresas de gestión hotelera es algo que tienen en cuenta, y van buscando ese segmento igualmente para satisfacer esa demanda", ha asegurado.

EN FAMILIA.

La opción más tradicional, sin duda, es viajar en familia, "miembros del mismo núcleo familiar, padres, madres, hijos, que realizan un viaje para reforzar vínculos, reconectar, fomentar un poco la comunicación directa".

Desde un hotel tradicional, un 'resort' con actividades específicas familiares, un 'city break' visitando una ciudad, son las posibilidades que, en todo caso, también "deben estar adaptadas a tener habitaciones familiares de más de dos personas, donde el coste no se incremente demasiado".

En este caso, además, hay que contar con los diferentes planes, actividades y alojamientos que supone que los hijos de la familia sean pequeños, "que necesitan más supervisión y quizá espacios más acotados para poder manejar las situaciones mejor, tipo 'resort' sea en playa o en montaña".

O que sean ya más mayores, en la adolescencia o incluso hijos en edad más adulta, lo que posibilita algunas opciones más abiertas, "los 'city break', de ir a visitar una ciudad, haciendo cosas para que no se aburran".

Con todo, Baquero Pérez de Onraita recuerda que, igualmente, "viajar en familia conlleva el cambio de rutina, vamos a estar más en el día a día con todos los individuos del núcleo familiar y puede en ocasiones surgir una cierta tensión si no hay una coordinación previa, si los ritmos de cada persona son un poco diferentes".

"Este reto -ha afirmado- hay que solventarlo reconduciendo relaciones cuando sea necesari y viendo siempre los aspectos positivos de la convivencia".

VIAJAR CON MÁS PERSONAS.

Los viajes acompañados por más personas, "con otra familia, con otros amigos, donde ya somos un grupo un poco más grande numéricamente", plantea la necesidad de "una buena unidad entre los adultos y entre los niños en el caso de haberlos".

Como beneficio, "es una opción también para aliviar un poco carga logística de desplazamiento, se puede compartir vehículos, se puede optar por otras opciones alojativas, de alquilar apartamentos turísticos, alquilar una villa turística, que al compartir gastos y tareas puede ser algo beneficioso para todos".

Otro tipo de alojamientos, "más amplios, casas enteras, turismo más rural", o experiencias inmersivas, "tipo granjas escuela, talleres de artesanía", serían posibilidades adecuadas en estos casos. A ello ha sumado el experto de UNIR que "ha surgido también el 'glamping', alojamientos donde en vez de tener que llevar uno a su tienda de campaña, ya hay unas tiendas montadas, algunas incluso con baño propio".

"Es como un camping de lujo que permite disfrutar de la naturaleza o de diferentes destinos, contando con espacios grandes para que esas familias y más acompañantes puedan disfrutar de todo el destino donde está ubicado, con todas las opciones de viaje", ha señalado.

Lo que está claro es que el reto en este tipo de viajes "es un poco más difícil porque se nos juntan más factores, información que no teníamos de ciertos comportamientos, coordinación previa que no hemos comentado".

Ante ello, Baquero Pérez de Onraita ha señalado como "fundamental alinear las expectativas, definir bien los espacios y los tiempos comunes e individuales para no sentirse uno desbordado con la presencia y el compartimiento con otras personas con las que habitualmente no se convive".

"RESPETAR Y DISFRUTAR".

En definitiva, sea cuál sea la opción elegida, "respetar y pasarlo bien, disfrutar de las experiencias, de romper con la monotonía, crecer, desarrollarnos, aprendiendo sobre nuevas culturas, nuevas ideas, simplemente desconectando, con merecidos descansos, merecidos 'breaks', para tener una buena calidad de vida y poder continuar con nuestro día a día, con las pilas cargadas, de manera feliz y contenta".

Y como recuerda Asier Baquero para concluir, "estas nuevas opciones de alojamientos turísticos para estas nuevas formas de viajar son opciones que forman parte de la innovación en el turismo y que analizamos en el Máster en Innovación en Turismo de la UNIR, igualmente que en el Grado en Turismo que comienza también ahora en octubre en la Universidad Internacional de La Rioja".