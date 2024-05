'El viento de la Locura' lleva los viñedos y vinos riojanos al XXIX Premio de Novela Fernando Lara

Elaborar vino y escribir, dos procesos "artísticos" en los que Adriana Laucirica es igual de "maniática"

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla acogerá este jueves el fallo del XXIX Premio de Novela Fernando Lara. Dentro de las diez finalistas (de 565 novelas presentadas, lo que supone un récord de participación) se encuentra la riojana Adriana Laucirica con su segunda novela 'El Viento de la Locura', ambientada en los viñedos y vinos riojanos.

Laucirica, enóloga, directora técnica en Bodegas Tobelos y escritora en su tiempo libre, publicó en 2021 'La Capa del Cierzo'. "Tengo un trabajo que me encanta, dos hijas pequeñas y lo hago a ratos libres", ha reconocido en una entrevista a Europa Press.

Empezó a escribir hace diez años y, entonces, una vez terminada 'La Capa del Cierzo', tras un proceso en el que un agente le ayudó a pulirla, decidió autopublicarla.

La novela le quemaba en las manos tras ocho años de trabajo y después de que la editorial, que le había dicho que iba a publicarla, se echara atrás debido a la bajada de las ventas por la pandemia y el hecho de tener que promocionar a una desconocida. Así que decidió autopublicarla.

Ahora, con su segunda novela 'El Viento de la Locura', opta a un premio que está dotado con 120.000 euros además de la publicación por Editorial Planeta.

"Estoy entre que no me lo creo y decir: Me está pasando. Es emocionante, estoy muy nerviosa y no soy una persona nerviosa", ha confesado.

De los diez finalistas cinco han publicado con seudónimos y no acuden al acto del fallo. La riojana, natural de Cenicero, se encuentra entre los que van "a pecho descubierto" y prefiere hacerse a la idea de que no va a ser la ganadora, porque nunca había pensado llegar hasta aquí.

Con su primer libro las opciones eran presentarla a concursos o autopublicarla. Laucirica, que se reconoce "impaciente", decidió entonces lo segundo. No ha sido el caso de 'El Viento de la Locura'. El Premio de Novela Fernando Lara ha sido el primero al que opta y, por ahora, está entre las diez novelas finalistas.

Mientras se desarrollaba la corrección de la primera, Adriana empezó a escribir la segunda, porque escribiendo se siente "a gusto", es "feliz". "Me chifla", ha afirmado.

Con "nada que perder" y escribiendo porque se siente bien y le gusta hacerlo nació 'El Viento de la Locura', esta vez escrita sin parones, más rápido y sin agente para corregirla. "La presenté antes de vendimia, porque mi vida se rige por vendimias", ha contado.

Como enóloga, Adriana Laucirica ve analogías entre la elaboración de un vino y la escritura: "Al final es un poco artístico y es darle la forma", ha resaltado de su trabajo.

"En un libro tienes más libertades para crear personas, acciones que en un vino", pero, ha visto, "al final, yo creo que tiene mucha analogía", ha indicado.

Laucirica se identifica "mucho a la hora de escribir" con cuando trabaja y elabora un vino, porque es "igual de maniática para una cosa y para otra".

"Es una cosa curiosa porque son dos mundos muy diferentes", ha indicado al tiempo que ha relatado cómo la persona de la organización se quedó algo descolocada al saber que era enóloga.

Sin querer desvelar qué encontraremos en el libro ha adelantado que se trata de una novela negra con muchos giros, una protagonista femenina, "una mujer empoderada", ambientaba primero en el País Vasco y, después, y, sobre todo, en La Rioja y en sus viñedos y vinos.

El fallo del Premio Fernando Lara se podrá seguir en streaming en la página web 'www.planetadelibros.com'. También en directo en las cuentas de Youtube, Facebook y X de @PlanetadeLibros y @EditorialPlaneta a partir de las 23,15 horas.