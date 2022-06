Este viernes comienza la primera Operación Salida del verano, en la que se prevén 60.000 desplazamientos en La Rioja

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante este fin de semana tendrá lugar la primera Operación Especial del verano de la Dirección General de Tráfico (DGT), en la que se prevén aproximadamente 60.000 desplazamientos en La Rioja.

La DGT recuerda: "Todos tenemos ganas de salir, de viajar y de disfrutar de la vida... no podemos estropearlo en la carretera. Arriesgar no vale la pena, no sirven las excusas, porque la seguridad vial es una responsabilidad de todos".

DATOS DE LA OPERACIÓN ESPECIAL

Días: Desde las 15 horas del viernes, 1 de julio, hasta las 24 horas del domingo, 3 de julio.

Horas de mayor intensidad de tráfico prevista:

Día 1 de julio, desde las 16 a las 22 h.

Día 2 de julio, desde las 9 a las 14 h.

Día 3 de julio, desde las 16 a las 22 h.

Efectivos: En lo que se refiere a la vigilancia, 134 efectivos de la Guardia Civil de Tráfico velarán no solo por la fluidez del tráfico, sino también por la seguridad.

ANTECEDENTES SINIESTRALIDAD

1ª Operación del Verano 2021. En el periodo transcurrido desde las 15 horas del viernes 2 de julio hasta las 24 horas del domingo 4 de julio no se registraron accidentes con víctimas: 0 fallecidos, 0 heridos graves, 0 heridos leves.

VERANO CON NUEVAS NORMAS EN LA LEY DE TRÁFICO

El pasado 21 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Tráfico, con modificaciones importantes. Entre las más importantes destacan:

Móvil: Se detraen 6 puntos por utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. Desde 2016 las distracciones al volante son la primera causa de los siniestros mortales.

Cinturón de seguridad y elementos de protección. Se detraen 4 puntos por no hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios. 1 de cada 4 fallecidos en siniestro de tráfico sigue sin hacer uso del cinturón de seguridad.

Velocidad: Eliminada la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos.

Alcohol. Los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0,0, tanto en sangre como en aire espirado. Es una infracción que no cambia, sigue tipificada como muy grave.

Obligatorio, en vías con más de un carril por sentido, cambiar por completo de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, 6 puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 m. También está prohibido parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas.

Recuperación de los puntos del carnet. 2 años sin cometer infracciones que detraen puntos, el conductor recupera su saldo inicial de puntos.