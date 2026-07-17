Este viernes, inauguración de la exposición del XXX Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 17 de julio, a las 19,00 horas se inaugurará la exposición con las 23 obras seleccionadas por el jurado de la trigésima edición del Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra'.

La muestra estará abierta al público desde el 17 de julio hasta el 6 de septiembre, en la sala de exposiciones de la Casa de los Curas (calle Mayor 24).

El horario de visita es de lunes a viernes de 9,00 a 13,30 horas; jueves, viernes y sábados de 18,00 a 20,00 horas y domingos y festivos de 12,00 a 14,00 horas.

La exposición está compuesta por 23 cuadros, entre los que se encuentran el ganador de esta edición titulado 'Familia de flores' del artista Fernando José García Medina y 'Proyección X', firmado por el pintor Luis Alberto Romero Monasterio, que ha obtenido el nuevo premio patrocinado por la empresa calagurritana Genergy Power Products S.L.

También podrán contemplarse las obras 'La Cueva' de María Bascones Calderón', 'Madrid' de Javier Sagarzazu Garaikoetxea y 'Sinfonía en azules y plata' de José María Sánchez Gutiérrez, distinguidas con una mención de honor.

Este año, por segundo consecutivo, el prestigioso pintor y escultor Antonio López ha presidio el jurado del XXX Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra', que ha estado integrado por el pintor calagurritano Javier Garrido, la escultora riojana Mapi Gutiérrez, el pintor y coleccionista Eduardo Laborda y la pintora y coleccionista Iris Lázaro.

A esta edición del concurso se han presentado un total de 71 obras, 16 más que en 2025.