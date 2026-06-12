La vigilancia de incendios forestales en torretas arranca este lunes de forma anticipada en Yerga y Cabimonteros

Archivo - Incendio en Viguera (archivo) - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de lucha contra incendios forestales del Gobierno de La Rioja con motivo del riesgo espacial y temporal para la segunda quincena de junio en la zona oriental del territorio riojano, va a adelantar la vigilancia en las torretas de Yerga y Cabimonteros que estarán operativas desde el 15 de junio, así como la torre de Moncalvillo que lo hará a partir del 22 de junio.

Esta medida preventiva, que se adopta de forma excepcional al inicio del periodo de alto riesgo oficial en la región, fijado normativamente para el 1 de julio, responde a la necesidad de blindar el entorno natural en una época de intensa actividad agrícola en el mundo rural.

El resto del operativo, compuesto por otras 12 torretas fijas distribuidas por la comunidad autónoma, arrancará de forma escalonada durante la primera semana de julio.

El dispositivo se integra dentro del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de La Rioja (INFOCAR), una estructura diseñada para articular una respuesta rápida, unificada y eficaz ante cualquier conato de fuego en la comunidad.

El servicio de los vigilantes en las torretas consiste en la observación continuada y permanente de las áreas forestales y agrícolas visibles desde sus respectivos emplazamientos. Para maximizar la eficiencia y garantizar una cobertura óptima en los momentos de mayor peligro, el personal cumplirá jornadas de vigilancia de entre 12 y 14 horas diarias, incluyendo los fines de semana de forma ininterrumpida.

Por otro lado, en puestos y periodos concretos a lo largo del verano, el trabajo del personal técnico se complementará con tecnología de monitorización remota mediante sistemas de cámaras conectados a dispositivos móviles y tabletas.

Una red de vigilancia en comarcas estratégicas A partir de la primera semana de julio, cuando el operativo alcance el 100% de su capacidad, la red autonómica sumará sus 15 puestos fijos distribuidos en enclaves de alto valor ecológico y estratégico. Además de Yerga, Cabimonteros y Moncalvillo, la estructura de observación está compuesta por las torretas de: Alcarama (Cornago), Los Agudos (Calahorra), Nido Cuervo (Hornillos de Cameros), El Horquín (Lumbreras), Mojón Alto (Villoslada), Nájera, La Fonfría (Villarejo), Pancrudo (Viniegra de Abajo), El Hombre (Ezcaray), San Pelayo (Gimileo), Brínzola (mancomunidad de Villavelayo-Canales-Mansilla) y Cerro Urbaña (Ventrosa de la Sierra).

El operativo se desarrollará durante un periodo estimado de tres meses, con inicio del montaje de los puestos en torno al 1 de julio y finalización del desmontaje a finales de octubre, si bien estas fechas podrán ajustarse en función de las condiciones meteorológicas y de la evolución del riesgo de incendios. A efectos de planificación, se prevé una campaña de entre 60 y 120 días, con la posibilidad de activar una bolsa adicional de hasta 60 días en función de las necesidades detectadas por la Dirección General de Medio Natural y Paisaje.

El Gobierno de La Rioja destinará más de 1,2 millones de euros para el servicio de vigilancia de incendios forestales en torretas durante las campañas 2026 y 2027.