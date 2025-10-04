VII Conferencia Estatal de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta' contará con la 11 alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato

Un total de 11 alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato de La Rioja representarán a La Rioja en la VII Conferencia Estatal de Jóvenes ‘Cuidemos el Planeta’ - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de once alumnos y alumnas de colegios e institutos de La Rioja participantes en el programa de educación ambiental del Gobierno de La Rioja 'Centros Educativos Hacia la sostenibilidad' (CEHS) viajarán del 5 al 9 de octubre a Palencia para representar a nuestra región en la VII Conferencia Infanto-Juvenil (CONFINT) 'Cuidemos el planeta'.

La gestión del agua, su escasez, su valor como bien común y su vínculo con la salud y el cambio climático, serán los temas sobre los que girará en esta edición la CONFINT estatal, evento que se celebra cada dos años. El objetivo será reflexionar, proponer y actuar localmente con la comunidad educativa ante los grandes desafíos ambientales del siglo XXI.

A este encuentro acudirán unos 80 alumnos y alumnas de toda España, trabajarán juntos estas problemáticas ambientales a través de conferencias, charlas y talleres de expresión artística. La Conferencia sirve además para que jóvenes de todo el territorio nacional intercambien experiencias, reflexionen juntos y se conviertan en activos transformadores en su entorno frente a la actual crisis climática.

Los once representantes de La Rioja fueron elegidos por sus compañeros y compañeras el pasado 8 de mayo en la XII Conferencia Ambiental Autonómica de Jóvenes 'Cuidamos el planeta' para formar parte de la delegación de La Rioja, junto con dos docentes y dos facilitadores, y una representante del equipo técnico de educación ambiental del Gobierno de La Rioja.

El agua también fue el tema central sobre de la CONFINT autonómica de manera que se alineaban los objetivos de trabajo con la VII Conferencia Estatal de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta' que se celebrará en Palencia, y donde la delegación de La Rioja expondrá las investigaciones que han desarrollado a lo largo del curso en cada uno de los centros educativos.

En todo este proceso, los docentes también tienen un papel fundamental ya que son quienes trabajan previamente las investigaciones en los respectivos centros con el alumnado y, por su parte, el equipo técnico de Educación Ambiental del Gobierno de La Rioja actúa para facilitar y coordinar a los centros en las redes de intercambio.

Así, bajo el lema '¡Mójate por el agua!', la delegación riojana trabajará conjuntamente con alumnado, docentes, técnicos y facilitadores de las redes de Albacete, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia y Palencia en el diseño de herramientas de diagnóstico que los jóvenes replicarán en sus comunidades para crear un macro diagnóstico estatal.

Esta iniciativa pretende que los niños y jóvenes pongan en común el trabajo que han realizado en sus respectivos centros educativos para mejorar su entorno escolar, sus pueblos y ciudades, de manera muy especial este año en lo referente a propuestas que nos ayuden a impulsar una gestión eficiente del agua. Entre los objetivos de este encuentro, también está promover la participación juvenil transformadora y alentar su compromiso con un futuro sostenible.

Más de 25.000 alumnos riojanos trabajan en red por la sostenibilidad La Red de Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad (CEHS) de La Rioja, impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente y la Consejería de Educación y Empleo está integrada en la actualidad por 35 centros escolares, que reúnen a más 25.000 alumnos de La Rioja desde Educación Infantil hasta Bachillerato, así como Formación Profesional y ciclos formativos.

Este curso que acaba de empezar contará con la incorporación a la red de 6 nuevos centros educativos, lo que pone de manifiesto el interés que la comunidad educativa muestra por los problemas ambientales y por la necesidad de convertir al alumnado en ciudadanos activos implicados en la mejora de su entorno.

El proyecto consiste en un proceso participativo de tres años de duración en el que cada centro, partiendo del impulso del alumnado, forma comités ambientales y busca la mejora del entorno ambiental de su centro en tres fases: prediagnóstico, diagnóstico y plan de acción.

La Dirección General de Medio Natural y Paisaje dota a los centros participantes de materiales para el desarrollo del proyecto, tanto educativos como relacionados con la mejora ambiental del centro, por valor de hasta 3.000 euros para cada ciclo de tres años que dura el reconocimiento como Centro Educativo Hacia la Sostenibilidad.