La VII Feria de Ingeniería para Personas en Situación Dependencia presentará soluciones para mejorar autonomía personal

LOGROÑO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El patio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universidad de La Rioja acoge este viernes, 15 de mayo, la VII Feria de Ingeniería para Personas en Situación de Dependencia de la Universidad de La Rioja.

Esta actividad forma parte del Proyecto de Innovación Docente 'Integración crítica de la Inteligencia Artificial Generativa en los Grados de Ingeniería Industrial: Innovación Docente en Tecnología de Fabricación', coordinado por la profesora Alpha Pernía Espinoza, del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja.

El proyecto OSOR (Open Source and Social Responsibility) combina el aprendizaje activo, el aprendizaje-servicio y el compromiso social, proponiendo al estudiantado el reto real de diseñar y fabricar soluciones útiles, accesibles, reparables y personalizadas para personas en situación de dependencia.

En él participan también Javier Martínez de Pisón (UR), Rodolfo Múgica (UR), Andrés Sanz (USAL), Mónica Herreros (Hospital de Calahorra), Lucía Garro (ARDEM), Javier Calbet, Sara Ibarz y Laura Gómez (CRMF-Lardero del Imserso).

En formato de feria, en los puestos los estudiantes de los Grados de Ingeniería Industrial presentarán sus inventos para facilitar la vida a personas en situación de discapacidad, desarrollados en el marco de la asignatura Tecnología de Fabricación.

Algunos ejemplos son mangos adaptados para cubiertos, sistemas para abrir envases, soportes para sillas de ruedas o dispositivos de orientación táctil, hasta soluciones para facilitar el uso de datáfonos, ratones de ordenador o utensilios de cocina.