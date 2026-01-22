Villamediana acogerá el 1 de marzo la marcha solidaria 'Con la fuerza de Dani', a favor de FARO - CONLAFUERZADEDANI

La localidad de Villamediana acogerá el próximo día 1 de marzo una marcha solidaria que, bajo el lema 'Con la fuerza de Dani', recordará la figura de Daniel Simón García, fallecido hace ahora un año siendo adolescente, además de recaudar fondos para la asociación FARO y el cáncer infantil.

Los padres de Dani, Olivia García y Diego Simón, han presentado este jueves la iniciativa, junto con representantes del Ayuntamiento de Villamediana y de FARO (Asociación Riojana de Famliares y Amigos de Niñs con Cáncer).

Muy emocionados, tanto Simón como García han agradecido el apoyo de instituciones, amigos y patrocinadores a la prueba, con la que, como ha señalado Olivia, "queremos recordar a Dani de manera especial y bonita, un ejemplo de cómo vivió su enfermedad".

Ha recordado, casi sin palabras, que el diagnóstico de la leucemia le llegó a Dani con 14 años, siendo un chaval "muy implicado" con Villamediana -"se sentía villametrense", ha dicho Diego-, y también deportista, nadador del Club Natación Iregua.

En algún momento llegó a flaquear con su deporte favorito -"pensó jugar al fútbol", lo que al final no se dio- pero, tras participar en verano de 2023 en el Campenato de La Rioja de Natación, en el que ganó una medalla de oro en 100 metros estilos y otra de bronce en 50 mariposa, como ha relatado su padre, le dio fuerzas para continuar.

Aficionado del Athletic de Bilbao, tanto que llegó a conocer a su portero, el internacional Unai Simón, su madre ha relatado que "era un adolescente como cualquier otro, con sus pantallas, tranquilo, con muy buen carácter" y que, sobre todo, "llevó muy bien su enfermedad", que le obligó a pasar mucho tiempo en casa.

"Le encantaría esta actividad", ha asegurado Olivia, entre otras cosas, porque, tras vivir cómo la gente ayuda -ha citado en el caso del cáncer infantil a asociaciones o fundaciones como la propia FARO, Pequeño Deseo o Ronald McDonald- "siempre quería ayudar a otros".

"Que la gente sepa además que el dinero que dan a estas entidades, porque muchas veces se duda de su destino, sí que llega para su fin", ha recalcado Diego. "La marcha -dicen los padres- es nuestra forma de celebrar su vida, su manera de mirar el mundo y su capacidad de inspirar a los demás".

La marcha se celebrará el 1 de marzo, a partir de las 10,30 horas, desde el Polideportivo de Villamediana, "un sitio -ha dicho Olivia- muy significativo para nosotros, pasamos allí muchas horas de su infancia".

Serán luego 6,5 kilómetros por la conocida como Ruta de las Tres Fuentes -un recorrido que "hacíamos muchas veces en familia", ha dicho el padre de Dani-, hasta terminar en el Plaza, donde habrá una degustación solidaria y sorteos.

La inscripción será de 5 euros, con posibilidad también de donar para un 'dorsal cero', a través del código QR en el cartel de la marcha y en la dirección www.conlafuerzadedani.com

Como ha señalado la presidenta de FARO, Estrella Benito en la presentación, "agradecemos a la familia esta iniciativa maravillosa", recalcando que "ellos forman parte de FARO, no nos tienen que devolver nada, estamos para esto, para acompañar y dar la mano durante y después de la enfermedad, sea cual sea el desenlace".

Y por parte del Ayuntamiento de Villamediana, su alcalde Rubén Gutiérrez ha recordado que precisamente, el trayecto que se va a hacer en la marcha "tiene un significado especial", al tiempo que ha puesto de manifiesto "nuestro apoyo a todo este tipo de iniciativas solidarias, especialmente si son a través del deporte".

Por último, la familia Simón García ha agradecido al Ayuntamiento de Villamediana su ayuda y su disposición y la colaboración de 19 empresas riojanas que aportan desde material, comida y donaciones económicas.

Las empresas son Ferrer Sport, Autobuses Jiménez, Calzados Pitillos, Electra de Autol, Planta 2 Mobiliario, Grupo Palacios, Imel, Carsal Suministros Industriales, Grupo La Casa, León Gastro, Peras de Rincón de Soto, Vintae, Telecnor, Autoescuela Traffic, Sáenz de Jubera Gasóleos, Sociedad Deportiva Logroñés, Tihom, Club Natación Iregua y Santos Ochoa.