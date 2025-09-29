Villamediana de Iregua acogerá la I Carrera Solidaria de la Guardia Civil a favor del autismo

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo 16 de noviembre, la Guardia Civil en La Rioja celebrará la 'I Carrera Solidaria', un evento deportivo y benéfico que contará con recorridos adaptados a diferentes grupos: 500 metros (para nacidos entre el 2017 y 2021), 1000 metros (para nacidos entre el 2013 y 2016), 2000 metros (para nacidos entre el 2010 y 2012), 6 kilómetros (para nacidos en el 2009 o antes) y una caminata de 6 kilómetros para todas las edades.

En el entorno del Polideportivo Municipal de Villamediana de Iregua se realizarán sorteos, talleres infantiles, hinchables, degustaciones gastronómicas y, además, se podrá visitar una exposición de medios de la Guardia Civil.

Los beneficios obtenidos se destinarán a la Asociación ARPA Autismo Rioja, entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la defensa de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de sus familias, gestionando servicios especializados y promoviendo su inclusión social y educativa.

Organizada por la Guardia Civil en La Rioja, la iniciativa no solo busca fomentar la actividad deportiva, sino también dar visibilidad a una realidad que merece el compromiso de toda la sociedad. La carrera será, por tanto, mucho más que un evento deportivo: "será un altavoz para reconocer la labor de ARPA Autismo Rioja y un gesto de apoyo hacia todas las personas con TEA".

Las inscripciones pueden formalizarse a través de la plataforma RockTheSport hasta el 8 de noviembre de 2025, o hasta que se agoten los dorsales. La organización pone a disposición 1.000 dorsales, y cada participante recibirá una bolsa del corredor y una camiseta conmemorativa. Cada inscripción no solo da derecho a participar en la jornada, sino que supone una aportación directa a la causa solidaria.

La Guardia Civil, conforme a sus principios de servicio público, invita a todos los riojanos y riojanas a sumarse a este acontecimiento, concebido como una expresión tangible del espíritu de cooperación y compromiso social que caracteriza a la Institución. Además, queremos poner en valor la colaboración del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, cuyo respaldo ha sido decisivo para hacer realidad esta primera edición.

Desde el inicio, el Consistorio ha mostrado un firme compromiso con la causa, facilitando infraestructuras y recursos municipales que resultan imprescindibles para el desarrollo de un evento de esta magnitud, garantizando así que la jornada solidaria se convierta en un auténtico éxito compartido por toda la sociedad riojana.

Asimismo, la Guardia Civil en La Rioja reconoce la colaboración de las empresas patrocinadoras y de las entidades colaboradoras, cuyo apoyo económico y logístico ha resultado clave para hacer posible esta primera edición. Gracias a ellas se han cubierto aspectos esenciales de la organización. Esta carrera es: "esperanza, compromiso y compañía. Da el paso, inscríbete, y acompaña con tu presencia a quienes más lo necesitan".