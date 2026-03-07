Villoslada, San Asensio, Cervera, La Villa de Ocón, Daroca y Ribafrecha, seleccionados para la segunda 'Gira en plazas'

Cartel de la II Gira en Plazas - GIRA EN PLAZAS

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La música volverá a sonar este mes de mayo en las plazas de seis localidades riojanas gracias a 'Gira en Plazas', el proyecto de Cencerro Producciones con la colaboración del Gobierno de La Rioja.

Tras el proceso de votación popular, que ha superado todas las expectativas gracias a los casi 10.000 votos recibidos, ya se conocen los municipios y artistas que formarán parte de la programación de esta segunda edición.

La programación será la siguiente:

1 de mayo, en Villoslada de Cameros, Cristina Len.

2 de mayo, en San Asensio, Ombligo.

3 de mayo, en Cervera del Río Alhama, Marisa Valle Roso.

8 de mayo, en La Villa de Ocón, El Naan.

9 de mayo, en Daroca de Rioja, Hermanos Cubero.

10 de mayo, en Ribafrecha, Isla Kume.

En total, seis conciertos que transformarán las plazas de estos pueblos en escenarios de encuentro cultural, acercando propuestas musicales de calidad al medio rural para reforzar la vida comunitaria.

En su primera edición, el proyecto visitó cuatro municipios -Leiva, El Rasillo de Cameros, Préjano y Nalda- y reunió a artistas como Casapalma, Caamaño & Ameixeiras, Vivace y El Nido, lo que convirtió sus plazas en espacios vivos de encuentro intergeneracional.

En esta segunda edición la respuesta del público ha sido masiva con cerca de 10.000 votos emitidos en la plataforma online para decidir tanto los pueblos como los artistas de la gira.

Esta alta implicación ciudadana confirma la necesidad de propuestas culturales en el entorno rural y el interés de la comunidad en formar parte activa de ellas.

'Gira en plazas' pretende revitalizar las plazas como espacios de vida cultural para contribuir a la cohesión social y luchar contra la despoblación.

Con esta gira, Cencerro Producciones refuerza su compromiso con el territorio y su gente de conectar patrimonio, tradición y nuevas propuestas artísticas.

Cencerro Producciones es la empresa creadora y promotora del festival Sierra Sonora, una propuesta cultural innovadora que se desarrolla a lo largo del año en Viniegra de Abajo y que se ha consolidado como referente nacional en la cultura rural.

Con sede en La Rioja, la productora apuesta por proyectos sostenibles y descentralizados que devuelven la cultura al medio rural.