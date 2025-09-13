VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA CANTABRIA, GALARDONADA EN NUEVA YORK CON EL PREMIO A LA EXCELENCIA GASTRONÓMICA - ENRIQUE SHORE

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria ha recibido el Premio a la Excelencia Gastronómica en la primera edición de los Gastronomic Excellence Awards, organizados por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Nueva York.

Este reconocimiento distingue la trayectoria de la familia Eguren y su compromiso con la excelencia enológica, la tradición vitivinícola y la capacidad de innovación que han situado a la bodega riojana entre los referentes de la alta gastronomía internacional.

La ceremonia, celebrada esta semana en el University Club de Nueva York, reunió a representantes de instituciones, líderes del sector de alimentación y bebidas, chefs y medios especializados.

El galardón fue recogido por Marcos Eguren, enólogo y cuarta generación de la familia, acompañado de Mikel Eguren, quinta generación y responsable de la expansión comercial de la marca en el mercado norteamericano.

"La excelencia forma parte de nuestro ADN desde 1870. Este premio es un homenaje a la dedicación de cinco generaciones y a una tierra que nos inspira cada día a elaborar vinos con identidad, autenticidad y vocación universal. Con esa misma convicción hemos querido contribuir a consolidar el prestigio de los grandes vinos españoles en el mundo y, con ello, el nombre de España", destacó Marcos Eguren.

En esta primera edición, Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria compartió reconocimiento con Joselito, productor de referencia internacional, consolidando así la alianza entre dos nombres emblemáticos de la cultura gastronómica española.

Con este galardón, la Cámara de Comercio España-Estados Unidos subraya la relevancia de marcas que, como Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria, representan calidad, autenticidad e innovación, contribuyendo a reforzar la imagen de España como referente mundial en gastronomía y vino.