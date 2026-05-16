Vintae anuncia la firma de un plan de reestructuración con la banca para la compra de Bodegas Riojanas

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LOGROÑO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía de vinos Vintae ha anunciado la firma, con la banca, de un Plan de Reestructuración con el que persigue, ha dicho, "salvar la histórica Bodegas Riojanas".

En nota de prensa, el riojano Richi Arambarri, CEO y fundador de la Compañía de vinos Vintae, ha manifestado que la principal motivación de la compañía es "preservar el patrimonio de Rioja, una herencia que no podemos dejar perder y de la que debemos responsabilizarnos como riojanos y como bodegueros".

Vintae, ha recordado la compañía, son artífices de proyectos vinícolas como Hacienda López de Haro, Viñedos El Pacto, Matsu, Bardos, Le Naturel o Pandemonium.

"Rioja atraviesa un momento de mucha incertidumbre, pero nosotros somos conscientes de la importancia histórica de una casa centenaria como Bodegas Riojanas, fundadora de la denominación, con marcas de renombre que pusieron Rioja en el mapa internacional del vino", ha subrayado el CEO.