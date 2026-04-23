Visairas (PP) a Vox: "Ustedes y yo conocemos personas que abusan del Estado de Bienestar, tienen 8 apellidos españoles"

El 'popular' Victor Visairas - PP

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'popular' Víctor Visairas ha señalado hoy al portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda: "Ustedes y yo conocemos personas que abusan del Estado de Bienestar, muchos tienen ocho apellidos españoles, y en eso es en lo que hay que trabajar".

En la sesión plenaria de hoy, Vox ha presentado una proposición no de ley que pedía establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario, condicionando el acceso a los inmigrantes legales según sus años de cotización, y derogar el decreto que reconoce la atención sanitaria a las personas extranjeras sin residencia legal en España.

El portavoz de Vox Ángel Alda ha entendido que la sanidad de La Rioja está "está cerca de colapsar" y el proceso de regularización de migrantes iniciado en España lo que hace es "tensionar nuestro malogrado sistema de salud".

Ha entendido que se va a "regalar" la sanidad a inmigrantes irregulares rechazando "equiparar" a los inmigrantes "que acaban de llegar" con los españoles.

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, se ha preguntado "qué sería de nuestra economía y nuestros servicios públicos sin la contribución de los inmigrantes". Además, ha recordado que "estamos hablando de derechos humanos". "Lo que plantea usted es ilegal", ha resaltado.

En esta línea, el socialista Miguel González de Legarra ha señalado que "la inmigración ha sido responsable de la mitad del crecimiento económico del país, y eso significa más empleo, más cotizaciones, sosteniblidad de las pensiones y de los servicios públicos, también la sanidad".

Visairas ha rechazado "poner barreras" en la atención sanitaria. "Nadie negará la atención sanitaria a nadie", ha dicho añadiendo: "No cuenten con nosotros". Le ha aconsejado hablar con alcaldes de municipios con alto porcentaje de inmigración "que le hablarán de respeto y de personas que sólo pretenden mejorar sus condiciones de vida y que son necesarios".