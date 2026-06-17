El voluntariado del CJCC representa a la juventud de Calahorra en encuentros celebrados en Madrid y Bruselas - CJCC

LOGROÑO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante las dos últimas semanas, varios voluntarios y voluntarias del Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra han participado, en representación de nuestra entidad, en diferentes encuentros formativos y juveniles celebrados fuera de La Rioja. Estas experiencias reflejan el compromiso del CJCC con la formación continua, la participación juvenil y la creación de nuevas oportunidades para las personas jóvenes de nuestra comarca.

Por un lado, Lucas Ezquerro y Afaf Brimou han representado al CJCC en una formación de Red Reconoce, celebrada en Madrid. Su participación supone un nuevo avance en el proceso de valorar y acreditar las competencias que las personas voluntarias adquieren mediante su colaboración en nuestros proyectos, como el trabajo en equipo, la comunicación, la iniciativa, la capacidad de organización o el liderazgo.

Desde el CJCC consideramos fundamental que el esfuerzo, la responsabilidad y los aprendizajes desarrollados a través del voluntariado sean reconocidos y puedan contribuir también al crecimiento personal, formativo y profesional de quienes dedican su tiempo a mejorar la sociedad.

Por otro lado, nuestras compañeras Nerea Damico y Paula Jiménez han participado en el encuentro juvenil 'La respuesta es Europa', celebrado los días 11 y 12 de junio en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

Durante las jornadas pudieron conocer de cerca el funcionamiento de las instituciones europeas y compartir experiencias con jóvenes procedentes de diferentes lugares de España.

El programa incluyó debates y talleres sobre cuestiones que afectan directamente a la juventud, como el acceso a la vivienda, el empleo de calidad, la sostenibilidad, la innovación y el entorno digital, además de una simulación del funcionamiento de una sesión plenaria del Parlamento Europeo.

NUEVOS CONOCIMIENTOS, NUEVAS IDEAS Y HERRAMIENTAS

Todas estas experiencias permiten que nuestro voluntariado regrese a Calahorra con nuevos conocimientos, ideas y herramientas que podremos trasladar a las actividades y proyectos del Consejo. Desde el CJCC queremos felicitar y agradecer a Lucas, Afaf, Nerea y Paula su disponibilidad, su responsabilidad y el excelente trabajo realizado como representantes de nuestra organización.

Mientras tanto, el Consejo continúa desarrollando su programación a un gran ritmo. Este domingo, 14 de junio, despedimos hasta después del verano nuestro programa 'Jóvenes en Ruta' con un bonito paseo por la Senda Natural de la Degollada, una jornada de convivencia, actividad física y contacto con el entorno natural. El programa regresará el próximo 12 de septiembre con una nueva ruta y renovadas ganas de seguir descubriendo los espacios naturales de Calahorra.

MISIÓN 'ECLIPSE'

Esta misma semana continuaremos también con los talleres del proyecto 'Misión Eclipse' en dos centros educativos, acercando la ciencia, la astronomía y la observación segura del eclipse a niños, niñas y jóvenes. Al mismo tiempo, estamos trabajando intensamente en la preparación de nuestra programación de verano.

Afrontamos los próximos meses con mucha ilusión, pero también con la seriedad, la responsabilidad y el compromiso que caracterizan el trabajo del CJCC. Cada formación, cada actividad y cada proyecto responde a nuestro objetivo de escuchar a las personas jóvenes, acompañarlas y ofrecerles espacios en los que puedan participar, aprender y aportar sus capacidades a la comunidad.

Finalmente, desde el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra queremos expresar, una vez más, nuestro agradecimiento al Instituto Riojano de la Juventud por el apoyo que presta a nuestros proyectos y por su colaboración constante para que podamos continuar generando oportunidades para la juventud de Calahorra y su comarca.