Vox afea la gestión de Capellán que "traiciona" a riojanos, "no lidera" el cambio y "gestiona la herencia socialista"

Archivo - Los diputados de Vox Ángel Alda y Héctor Alacid en el Parlamento riojano - VOX - Archivo

LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, ha criticado que en los tres años de legislatura del Gobierno del PP de Gonzalo Capellán "ha traicionado a los riojanos" porque "no ha llevado a cabo el cambio prometido sino que se ha dedicado a gestionar la herencia socialista". "Ha tirado a la basura la mayoría absoluta que le otorgaron en 2023", ha indicado.

Ángel Alda ha realizado estas declaraciones en su intervención durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región que se está realizando en la Cámara riojana.

En su discurso, el diputado de Vox ha sido contundente en valorar el discurso de ayer del propio presidente riojano; "En los más de 150 minutos que duró, dedicó cero de ellos a la autocrítica y a los problemas de los riojanos".

Como le ha recordado al presidente, en el año 2023 unos 75.000 riojanos votaron al PP "creyendo que iba a traer el cambio para avanzar en progreso, crecimiento y bienestar pero la decepción ha sido muy grande".

La realidad, ha dicho, es que "La Rioja sigue creciendo por debajo de la media española, cuenta con más paro que con los socialistas y cada vez sufre más las consecuencias de una inmigración ilegal y masiva".

A nivel general, ha indicado, "falta vivienda, la sanidad está cerca de colapsar, se disparan las listas de espera, crece el tiempo para ser atendido en Atención Primaria, la dependencia hace aguas, los riojanos viven peor porque los salarios viven estancados y el coste de la vida no ha parado de subir pero todo esto -le ha recriminado a Capellán- usted ya lo sabe".

"TODO LO QUE PROMETIÓ ES MENTIRA"

Volviendo al año 2023, cuando comenzó la actual legislatura, desde Vox aseguran que "todo lo que prometió es mentira" porque "tampoco ha dialogado con las fuerzas políticas, no ha convertido a La Rioja en la comunidad con los impuestos más bajos, no ha derogado la Ley de Memoria Democrática, no ha implantado la cuota cero o la tarifa plana para los autónomos y tardó dos años en derogar el decreto de convivencia escolar".

Pero tampoco ha mejorado la frecuencia de los trenes, ni ha incorporado vuelos en el aeropuerto con destinos europeos, ni tampoco los riojanos podrán ver las glosas emilianenses en una exposición en San Millán, ha enumerado Alda.

Con todo ello, insiste, "nada de los prometido por el PP es cierto, sus promesas son como las joyas de Zapatero, estaban ahí y ya está".

"¿DÓNDE ESTÁ SU BUEN GOBIERNO?"

Ante estos datos, el diputado de Vox se ha preguntado: "¿Dónde está el buen gobierno que prometió?. No ha hecho de la defensa de los intereses de La Rioja su principal razón de ser".

Además, Ángel Alda considera que al presidente riojano "le preocupa más no molestar a los socialistas que defender a los riojanos". Por eso le ha pedido que "si no sabe defendernos, dé un paso al lado o se vaya".

En términos más concretos, el diputado de Vox le ha recordado a Capellán que en la actualidad "ir a Madrid hasta Logroño en tren cuesta el mismo tiempo que en la anterior legislatura. A pesar de lo prometido". Tampoco sabemos qué va a pasar con la liberalización de la AP-68.

Especialmente crítico se ha mostrado con las políticas de inmigración realizadas. Le ha pedido, entre otros, que no ponga "alfombra roja a los menas porque los riojanos están hartos de pagar la factura de las fronteras abiertas que lo único que ha traído ha sido inseguridad".

Además, y con respecto a los menores migrantes -ha indicado- "no hay vivienda para los jóvenes pero el PP es noticia por alojar a los 'menas' en chalés de lujo con piscina.

Cada euro que destina a estos menores "es un euro menos que los riojanos reciben en vivienda o en sanidad".

En agricultura y ganadería, desde VOX han recordado que 4 de cada 10 agricultores han abandonado su actividad agraria en los últimos años, "mientras que Capellán dice que está al lado del campo pero luego, por ejemplo, la eurodiputada riojana, Esther Herranz, vota a favor del acuerdo de Mercorsur que acaba con el campo y la agricultura y ganadería. Engañar a la gente del campo no tiene perdón".

Por ello les pide que rectifiquen y que rechacen la agenda 2030, la aplicación provisional de Mercosur y que muestren su rechazo a la PAC que supondrá un recorte de 40 millones de euros para La Rioja".

"MÁS PARO"

En otro orden de asuntos, para Vox la economía riojana no va bien porque "sigue creciendo por debajo de la media española. Hay más paro y tampoco somos la comunidad con los impuestos más bajos". Ante ello, les ha dicho, "esperemos que tengan en cuenta las propuestas de Vox para proteger el ahorro, la inversión y fomentar la creación de empleo".

Tampoco han aprovechado los fondos europeos y no han mejorado en sanidad: "Se comprometió a listas de espera de una media de 47 días para ser operado pero estamos por encima de los 82, entre otras muchas más demoras".

La realidad, prosigue, es que el PP "ha frustrado la alternativa de cambio, no ha renunciado a las leyes ideológicas del PSOE y hace seguidismo en inmigración o en regar de subvenciones a los sindicatos. Ha tirado a la basura la mayoría absoluta que le dieron los riojanos para transformar La Rioja".

Aún así, ha terminado Alda, "ahora comienza la cuenta atrás para el cambio de rumbo real. En 2027 los riojanos podrán votar entre seguir con lo mismo o contar con el verdadero giro que supondrá Vox".