VOX Calahorra reclama concretar "de forma exhaustiva" qué tipo de indumentaria es válida para el baño en La Planilla

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Calahorra ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que plantea la modificación de la ordenanza que regula el uso de las instalaciones deportivas de Calahorra.

Una propuesta, señalan en un comunicado, que se realiza con el objetivo de concretar de forma exhaustiva qué tipo de indumentaria es válida para el baño en las piscinas públicas del complejo deportivo de La Planilla.

La iniciativa parte de la necesidad, según explica su portavoz, Maite Arnedo, de adaptar la normativa a situaciones que actualmente no están suficientemente definidas.

"La ordenanza habla de bañador y de ropa adecuada, pero no concreta lo suficiente. Eso está generando dudas entre usuarios y también dificultades a la hora de aplicar la norma", señala.

Desde la formación consideran que durante la última temporada de piscinas se han producido quejas sobre determinadas prendas de baño, por lo que ven necesario actualizar el texto para evitar interpretaciones dispares.

"Las normas de uso de un servicio público deben ser claras y detalladas para todos. No puede depender de criterios cambiantes o interpretaciones personales", afirma la portavoz.

La moción propone que la ordenanza especifique las características que deben cumplir las prendas de baño para poder utilizarse en las instalaciones municipales, atendiendo a criterios de uso acuático, higiene y seguridad.

"No toda prenda que cubre el cuerpo sirve para bañarse en una piscina pública. Igual que se regulan otras situaciones, como uso de duchas o juegos permitidos dentro del agua, la palabra bañador también debe quedar bien definido", explica Arnedo.

El texto también menciona expresamente el uso del burkini dentro de ese marco regulatorio. Según la concejal, "cualquier prenda distinta del bañador convencional debería poder ser comprobada para verificar que cumple condiciones técnicas de ropa de baño".

Además de la modificación de la ordenanza, la moción incluye la puesta en marcha de una campaña informativa para explicar a los usuarios las normas de acceso y uso de las piscinas.

"Regular mejor también implica informar mejor. Si las condiciones están claras desde el principio, se evitan conflictos", concluye la portavoz. La propuesta será debatida y votada en sesión plenaria del próximo 23 de febrero.