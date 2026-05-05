Vox llevará al pleno del Parlamento de La Rioja la prioridad nacional y el acceso a la vivienda

El portavoz de Vox, Ángel Alda - VOX

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox llevará el próximo jueves, 7 de mayo, al pleno del Parlamento de La Rioja la prioridad nacional en ámbitos como la sanidad así como el acceso a la vivienda, tal y como ha avanzado hoy su portavoz, Ángel Alda.

En rueda de prensa, ha anunciado cómo desde Vox se va a pedir que se solicite al Gobierno de Pedro Sánchez "que garantice la prioridad nacional en vivienda, el sistema sanitario y en el acceso a las ayudas sociales".

También, que "repatríe a todos los inmigrantes que se encuentran de forma ilegal en nuestra nación" así como la derogación del decreto sobre el que se está sustentando el proceso de regularización.

En vivienda, Alda ha abogado por exigir un arraigo mínimo de diez años para poder acceder a ayudas o a viviendas protegidas. "En otros ámbitos como la sanidad, tendremos que ver cómo lo vamos concretando", ha indicado.

Con respecto al acceso a la vivienda, Alda ha señalado que "sólo uno de cada siete jóvenes riojanos de entre 16 y 29 años vive fuera de casa de sus padres".

Mientras, ha añadido, "ha aumentado de manera considerable el número de inversores extranjeros que han adquirido propiedades en La Rioja, alcanzado una cifra récord en 2025 de 744 operaciones de compra de vivienda, lo que supone un cinco por ciento más".

"Todo esto ha contribuido a tensionar los precios y a expulsar del mercado a aquellos riojanos que desean acceder a su primera vivienda o cambiar de piso", ha dicho.

Para Vox, "es un contrasentido que los riojanos que desean iniciar un proyecto de vida y formar una familia tengan que soportar la misma carga fiscal que un fondo internacional o un inversor extranjero".

Por ello, Vox va a pedir al Gobierno del Partido Popular de La Rioja que, en el marco de sus competencias, exima de los impuestos autonómicos asociados a la compra de vivienda habitual por parte de un español.

También que, hasta entonces, permita el pago diferido de los impuestos de compra de vivienda hasta un máximo de cinco años y sin intereses con el objetivo de favorecer el acceso a la propiedad.

Además, Vox propone que el gobierno de Pedro Sánchez "ataje de una vez por todas la adquisición masiva por parte del capital extranjero, estableciendo una fiscalidad diferenciada para los compradores que no sean comunitarios".

La recaudación resultante de esta fiscalización especial, ha entendido Alda, "debería ser destinada a exenciones fiscales para la compra de vivienda por parte de españoles y a la construcción de vivienda protegida".