VOX Logroño presenta una moción en defensa de los funcionarios de Centro Penitenciario "tras grave oleada de agresiones"

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño ha registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno del 31 de julio con el objetivo de "instar al Gobierno de España a adoptar medidas urgentes en defensa de los funcionarios del Centro Penitenciario de Logroño, quienes vienen sufriendo un deterioro alarmante de sus condiciones laborales y un incremento notable de las agresiones".

La portavoz del grupo, María Jiménez Alonso, ha subrayado que esta moción responde a "una demanda legítima de los trabajadores", que se manifestaron el pasado 15 de julio para denunciar la situación de abandono institucional que sufren.

"Los funcionarios de prisiones de Logroño están expuestos a riesgos cada vez mayores. Su labor es esencial para la seguridad y el orden, y merecen un respaldo político firme y sin ambigüedades", ha señalado.

VOX denuncia que el centro penitenciario de Logroño presenta un déficit estructural de más de 50 plazas sin cubrir, lo que compromete seriamente la seguridad y el funcionamiento diario de la instalación.

Además, en las últimas semanas se han registrado episodios violentos como el ocurrido el 4 de julio, cuando varios funcionarios fueron agredidos por un interno durante un cacheo rutinario.

"Estos hechos no son aislados. En España se produce una agresión a un funcionario de prisiones cada 16 horas. Es una cifra inasumible en un Estado de derecho", ha denunciado Jiménez Alonso.

Desde VOX consideran "inadmisible" que mientras "en otros centros penitenciarios se están tomando medidas eficaces -como la instalación de cámaras, botones de alerta personal o la reclasificación de instalaciones-, en Logroño no se haya actuado en absoluto".

La moción presentada por VOX Logroño reclama, entre otras medidas, la reclasificación del centro penitenciario conforme al perfil real de sus internos, la cobertura inmediata de las vacantes existentes, la dotación de medios materiales adecuados para prevenir agresiones, y el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad para los funcionarios de prisiones.

"El centro penitenciario de Logroño es una infraestructura estratégica para nuestra comunidad. Ignorar su deterioro es ignorar la seguridad, la legalidad y el bienestar de quienes trabajan cada día en una de las instituciones más exigentes del Estado", ha indicado la portavoz.

Como finaliza Jiménez, "la dignidad de los funcionarios de prisiones no puede seguir esperando. No basta con discursos vacíos: hacen falta hechos. Y si el Gobierno no actúa, desde VOX lo exigiremos en todas las instituciones. Porque quien protege a la sociedad no puede sentirse desprotegido".