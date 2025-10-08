Vox pedirá en el pleno del Ayuntamiento eliminar cualquier signo que no sea las banderas de España, La Rioja y Logroño

Archivo - La concejala de VOX en el Ayuntamiento de Logroño María Jiménez - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox pedirá, en el pleno que se celebrará mañana y a través de una moción, eliminar del edificio del Ayuntamiento de Logroño cualquier "bandera o signo" que no sean las banderas de España, La Rioja y Logroño.

La concejala de Vox María Jiménez ha explicado, en rueda de prensa, que, con esta moción, lo que quiere Vox es "poner fin a la utilización partidista de las instituciones" y evitar que éstas "o el Ayuntamiento de Logroño se conviertan en una oficina de propaganda".

A raiz de que, desde el Grupo Socialista, se colocó el Día del Cohete de San Mateo, una bandera palestina pidiendo el fin del genocidio, Vox quiere "que el Ayuntamiento de Logroño, como la casa de todos los logroñeses, sea un espacio común para todos. Piensen lo que piensen y voten a quien vota".

"Nos referimos absolutamente a cualquier símbolo, a cualquier bandera que se utilice de forma ideológica", ha insistido a preguntas de los periodistas.

"El ejemplo de Palestina es porque sucedió exactamente ese episodio durante el cohete, y por eso lo hemos puesto de ejemplo, pero es que nos referimos absolutamente a todos", ha dicho.

Para Vox, "tiene que haber esa neutralidad institucional" y se debe evitar "convertir un ayuntamiento en una sede de un partido".

Preguntada acerca de si esto se extiende, también, a la bandera del Día del Orgullo, o de la conmemoración del cáncer, ha indicado: "Nos referimos realmente a todo, no es que estemos en contra de absolutamente nada, creemos en esa neutralidad institucional".

"Para poder alcanzar esa neutralidad y que no haya división entre los logroñeses consideramos que en un edificio institucional, como neutro que es, tiene que simplemente ondear las banderas que nos representan. Cada uno luego, en su casa, en sus manifestaciones, puede establecer y llevar las banderas que considere oportunas", ha dicho.