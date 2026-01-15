Vox pide en el Parlamento riojano rechazar la reforma de financiación autonómica

Archivo - El portavoz de Vox en el Parlamento riojano, Ángel Alda - VOX - Archivo

LOGROÑO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX registró ayer en el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley por la que se insta a rechazar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los separatistas de ERC y se aboga por un nuevo modelo territorial "que garantice la unidad nacional, la igualdad entre españoles y la solidaridad entre las regiones", ha asegurado hoy su portavoz, Ángel Alda.

Alda ha criticado "los peajes que debe pagar el PSOE para mantenerse en el poder", a través de un sistema "diseñado para transferir más recursos y privilegios al separatismo y debilitar a la nación".

Asimismo, ha asegurado que este modelo ahonda en el "expolio fiscal continuado a los españoles", mediante nuevas subidas de impuestos o un mayor endeudamiento, sin mejoras "en servicios, ni en igualdad entre territorios". Frente a un modelo que ha generado desigualdad entre españoles, duplicidades administrativas y un gasto político desproporcionado, el portavoz de VOX ha planteado "una alternativa basada en la unidad nacional y la cohesión territorial de España".

"La auténtica solución no pasa por un nuevo sistema de financiación autonómica, sino por superar un modelo agotado y avanzar hacia un Estado que ponga todos los recursos al servicio del bienestar y la prosperidad de los españoles", ha señalado.

RECUPERACIÓN DE COMPETENCIAS

Por todo ello, VOX pide en el Parlamento de La Rioja repudiar el acuerdo con ERC y rechazar todas las cesiones competenciales llevadas a cabo, tanto por los gobiernos del PSOE como por los del Partido Popular, "por haber dañado la unidad, la igualdad, la prosperidad y el estado de bienestar de los españoles".

Además, propone recuperar una perspectiva nacional de los servicios públicos y de los impuestos "que garantice que las prestaciones llegan a todos los españoles", con independencia del lugar donde residan. En este sentido, la iniciativa de VOX defiende "poner fin a un sistema territorial que ha privilegiado a unas regiones por encima de otras por criterios exclusivamente políticos y llevar a cabo una profunda reforma que garantice la unidad nacional, la igualdad entre españoles y la solidaridad entre regiones".

Para ello, hay que impulsar la recuperación inmediata por el Estado de las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia.

Por último, mediante esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario VOX plantea la eliminación del gasto político e improductivo, en línea con lo sostenido en el reciente debate de los Presupuestos de La Rioja para este año, así como una bajada general de impuestos que reduzca el esfuerzo fiscal de todos los españoles.

"Solamente un programa que incluya estas ideas en su base podrá asegurar a España la cohesión territorial y el crecimiento económico que tanto necesita", ha concluido Alda.