Vox quiere que el Parlamento riojano "rechace la regularización masiva de inmigrantes ilegales"

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de antecedentes penales o la autorización consular que permite a un familiar tramitar ese certificado, requisito imprescindible para la regularización - Diego Radamés - Europa Press

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado hoy en el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley en la que pide "rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España", impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez "mediante real decreto, evitando deliberadamente el debate y la votación en el Congreso".

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, ha explicado que este procedimiento no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una dinámica histórica de regularizaciones masivas promovidas por el bipartidismo desde 1985, "a través de seis procesos extraordinarios, con más de 1,2 millones de autorizaciones concedidas, sin que ninguno de ellos haya resuelto el problema de la inmigración ilegal".

Por el contrario, estas regularizaciones han generado un "efecto llamada permanente" y "evidencian el interés de ciertas élites políticas por alterar el censo electoral", sustituyendo a los 600.000 españoles que dicen las encuestas que "van a dejar de votar al PSOE por ilegales".

"Es una artimaña que pretende avanzar en la sustitución poblacional y sobrecargará de forma terminal los servicios públicos esenciales", ha dicho Ángel Alda.

Por ello, VOX propone que el Parlamento de La Rioja adopte los siguientes acuerdos que pasan por "rechazar" la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Realizar una auditoría de todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años, y "repatriar a todos los inmigrantes ilegales, los menas, cuantos cometan delitos aunque sean inmigrantes legales y quienes no se adapten a nuestra cultura".

Además, "establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos" e "implementar una política migratoria firme, ordenada y en consonancia con las necesidades de nuestro mercado laboral.

También, reclaman "suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias; eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones y ONG que "promuevan o faciliten la inmigración ilegal y el tráfico de personas"; y "acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida y perderla trágicamente en demasiados casos".