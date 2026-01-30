Vox La Rioja pide la reprobación del ministro Puente y lo llevará en una PNL al Parlamento regional

El diputado de Vox en La Rioja, Héctor Alacid, junto a las vías del tren - VOX

LOGROÑO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha presentado en el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley para reprobar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por "la calamitosa situación" del sistema ferroviario, a raíz del accidente de Adamuz (Córdoba), que causó 45 muertos y más de 130 heridos al descarrilar un tren y chocar con otro que iba por la vía contraria.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Héctor Alacid, ha explicado que los propios profesionales del sector vienen alertando en los últimos años del "deterioro progresivo" del sistema ferroviario, tras "el aumento de las incidencias, la falta de fiabilidad del servicio y la acumulación de deficiencias en infraestructuras y material rodante, con un impacto creciente sobre la seguridad de los usuarios".

A pesar de ello, Alacid ha asegurado que "el ministro Óscar Puente ha dejado a los españoles abandonados a su suerte y ha puesto sus vidas en peligro". Por ello, Vox propone al Parlamento de La Rioja que le repruebe como "responsable político" de una gestión con consecuencias irreparables y le inste al Gobierno de Pedro Sánchez a tomar una serie de acuerdos, porque "la corrupción mata y la falta de inversión también".

Entre ellos, ha reclamado el implantar un sistema de alertas acumulativas en la red ferroviaria, de modo que "la reiteración de incidencias en un mismo tramo active automáticamente protocolos reforzados de supervisión y actuación".

También "reformar los criterios de priorización de inversiones en mantenimiento ferroviario, de manera que "los tramos con historial recurrente de incidencias tengan preferencia frente a otras actuaciones".

Además, actualizar y reforzar el Plan de Acción de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, garantizando que "las acciones previstas en materia de seguridad ferroviaria se adapten a las necesidades actuales y futuras del sistema".

Asimismo, elaborar una auditoría integral del estado de toda la red ferroviaria, evaluando la Estrategia Indicativa del Desarrollo, Mantenimiento y Renovación de la Infraestructura Ferroviaria 2021-2026, elaborada por el Ministerio; y promover un plan nacional de inversiones, centrado en la seguridad y mantenimiento de la red, y dotado de recursos suficientes y de un calendario de ejecución concreto.

Finalmente, pide cesar al ministro Óscar Puente "por su incapacidad para gestionar eficazmente las competencias de su departamento, su inacción ante las deficiencias conocidas y la grave afectación que sus decisiones han tenido para los usuarios".