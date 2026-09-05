Vuelta al cole: La ONCE recuerda que la inclusión debe llegar a espacios como el recreo, el comedor o las extraescolares

La ONCE pide la inclusión en todos los espacios - ONCE

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 7.000 estudiantes con ceguera o con deficiencia visual grave de toda España (más de treinta de ellos en La Rioja siguiendo las cifras del último curso) afrontan la vuelta al cole. Una situación ante la que la ONCE ha recordado que la inclusión debe llegar a espacios como el recreo, el comedor o las extraescolares.

En nota de prensa, ha relatado cómo los espacios más allá de las aulas están llenos de momentos "esenciales" para la inclusión y la socialización y, por tanto, "han de ser accesibles a todo el alumnado, con y sin discapacidad".

El 99 por ciento de los estudiantes con ceguera o con deficiencia visual grave estudia en centros ordinarios, dentro de un modelo de educación inclusiva respaldado por los equipos de atención educativa de la ONCE que les proporcionan los apoyos necesarios para seguir el currículo en igualdad de oportunidades.

Ha puesto el acento en que volver al colegio no significa únicamente regresar a las aulas. La experiencia educativa también se construye en otros espacios y momentos que forman parte de la vida diaria de los centros y que son fundamentales para el desarrollo personal y social del alumnado.

"La jornada escolar incluye muchos otros tiempos y actividades. El recreo, el comedor, los horarios ampliados y las actividades complementarias y extraescolares son esenciales para el aprendizaje y tienen una influencia decisiva en el desarrollo de la autonomía personal y de las competencias sociales", ha explicado la responsable de Atención Educativa de la ONCE, Ana Llauradó.

Por ello, la ONCE recuerda que el alumnado con discapacidad visual tiene tanto el derecho como la necesidad de participar plenamente en todas estas actividades en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.

El recreo constituye "un espacio clave de convivencia y socialización". Para que sea realmente inclusivo, ha apuntado la ONCE, debe ofrecer oportunidades de juego y participación para todo el alumnado.

La ONCE apuesta por patios accesibles, organizados en diferentes zonas y con propuestas variadas que favorezcan la interacción y el juego compartido.

Asimismo, considera fundamental que niños y niñas dispongan de un repertorio de juegos inclusivos que puedan elegir y disfrutar de forma autónoma, siempre con la adecuada supervisión adulta.

Por otro lado, ha pedido tener el cuenta que "espacios como el comedor permiten reforzar la autonomía del alumnado con discapacidad visual en tareas cotidianas como la alimentación o el aseo".

Los técnicos de rehabilitación de la ONCE enseñan a estos estudiantes a desenvolverse de forma independiente según su edad y desarrollo, realizando acciones como cortar los alimentos, servirse agua o mantener hábitos de higiene personal.

Además, forman a los profesionales que trabajan en estos entornos para que puedan reforzar dichas habilidades en el día a día.

Por otro lado, las actividades complementarias, desarrolladas dentro del horario lectivo, "enriquecen el aprendizaje a través de experiencias prácticas y vivenciales".

"Para garantizar la participación de todo el alumnado, es importante que incorporen enfoques multisensoriales y que los materiales se preparen y adapten previamente cuando sea necesario", ha indicado.

Durante el curso 2025/2026, La Rioja contó con más de treinta estudiantes ciegos o con discapacidad visual de La Rioja, incluidos aquellos con sordoceguera o discapacidades asociadas.

En Educación Infantil cinco; en Educación Primaria 8; en Educación Secundaria Obligatoria cinco; en Educación Básica Obligatoria ocho; en Formación Profesional tres; en Universidad cuatro; y en otras enseñanzas dos.