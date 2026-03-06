Vuelve una nueva edición de 'Desayunos y Meriendas #ConCorazón' para mejorar alimentación de niños familias vulnerables - CRUZ ROJA

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alcampo y Cruz Roja, en colaboración con Oney, Nhood y la Asociación de Cocineros de Madrid (ACYRE Madrid) ponen en marcha en La Rioja, desde hoy día 6 y hasta el 12 de marzo, la 14ª edición de la campaña solidaria "Desayunos y Meriendas #ConCorazón", que se desarrollará en 15 tiendas de la Comunidad con el objetivo de contribuir a mejorar la alimentación de niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad.

Durante esos días, los clientes de Alcampo podrán colaborar realizando donaciones de 1, 3, 5, 10 o 20 euros en la línea de cajas. Al finalizar la campaña, la totalidad de los fondos recaudados serán entregados a Cruz Roja en forma de tarjetas regalo Alcampo, que, a su vez, distribuirán a las familias en situación de vulnerabilidad.

La transformación de los donativos en tarjetas regalo permite que las familias realicen una compra adaptada a sus necesidades reales, priorizando el acceso a productos frescos que requieren cadena de frío, como frutas, verduras, carne o pescado, y favoreciendo una alimentación más variada y de mayor calidad nutricional, teniendo también en cuenta situaciones específicas como alergias, intolerancias o necesidades nutricionales concretas.

Como en ediciones anteriores, Alcampo reforzará el impacto de la campaña con una donación directa de 110.000 euros. A esta aportación se suman las contribuciones de Oney y Nhood, que donarán 3.000 euros cada una.

Según los datos del Boletín de vulnerabilidad social de Cruz Roja Nº 31 (Inseguridad Alimentaria), el 70% manifiesta su preocupación por no poder alimentar a su familia, según la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES). Con la falta de ingresos, la inseguridad alimentaria aumenta, la dieta se hace menos variada y menos equilibrada y se dificulta la sustitución de alimentos en caso de intolerancias, lo que se refleja en un peor estado de salud.

Además, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) entre las familias atendidas por Cruz Roja (90,8% en 2024, un aumento del +0,6% en comparación con el 90,2% en 2023, publicado en los Boletines de Vulnerabilidad Social nº33 y nº30 de Cruz Roja) refleja una situación de mucha mayor vulnerabilidad respecto a la del conjunto de la población española (25,8% según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2024).

La campaña contará un año más con el apoyo del voluntariado de la propia enseña, con 2.700 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja en toda España y con las empresas que colaboran en esta campaña, que estarán presentes en las tiendas para informar y sensibilizar a todos los clientes y animarles a participar. Además, los equipos de Alcampo impulsarán jornadas de sensibilización en tienda a lo largo de la semana para seguir acercando la iniciativa a la ciudadanía.

Desde su puesta en marcha en 2012, 'Desayunos y Meriendas #ConCorazón' se ha consolidado como una de las principales iniciativas de colaboración entre Alcampo y Cruz Roja. Esta campaña ha vivido dos etapas: entre 2013 y 2020 recogía sólo alimentos propios de desayunos y meriendas, evolucionando a partir de 2021, para recoger donaciones económicas destinadas a facilitar compras personalizadas a las familias.

Esta iniciativa se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, contribuyendo al ODS 2 (Hambre Cero), al facilitar el acceso a una alimentación suficiente, saludable y equilibrada para menores en situación de vulnerabilidad, y al ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), a través de la colaboración entre empresas, entidades sociales y ciudadanía.

"Como compañía de distribución, estamos en contacto directo con la realidad cotidiana de miles de familias y sabemos que el acceso a una alimentación adecuada no siempre está garantizado. Por eso, entendemos que debemos contribuir, junto a la sociedad, a mejorar la calidad de vida de las familias con menores en situación de vulnerabilidad. Llevamos 14 años haciéndolo, dando con ello respuesta a nuestra visión Comer bien y Vivir mejor, Cuidando el Planeta", comenta Carlos Pedreira, director general de Alcampo.

Ramón Jané, director nacional de Inclusión Social de Cruz Roja, señala por su parte que "gracias a esta campaña, y sólo en los últimos cuatro años, hemos podido contribuir a la mejora de la alimentación de cerca de 18.000 niños y niñas. Con campañas como 'Desayunos y Meriendas #ConCorazón' "se busca concienciar e implicar a la sociedad para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que viven en situaciones de dificultad, contribuyendo especialmente a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 'Hambre Cero', para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible".

Más información sobre la campaña: www.desayunosymeriendasconcorazon.com