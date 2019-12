El Wine Fangando acogerá los 'Matinales con Estrella' dentro de 'Actual' con Algora, Fino Oyonarte y Maui

Publicado 15/12/2019 18:16:44 CET

El restaurante y wine bar 'Wine Fandango' acogerá los 'Matinales con estrella' dentro de la programación de 'Actual20' con mezcla de artistas ya conocidos con otros emergentes. La cita de todos los actos será a partir de las 12,30 horas.

El 2 de enero será el turno de Algora (pop electrónico). Músico con una larga trayectoria y muy conocido en el circuito alternativo. Su sonido pop intimista entronca directamente con artistas como Carlos Berlanga.

Algora es autor de uno de los himnos más recientes del colectivo LGTBI, 'Baloncesto', cantada por La Prohibida y con más de 1,4 millones de reproducciones en Spotify.

Viene a Actual con nuevo single de adelanto de su próximo disco que saldrá en unos meses.

Además, el 3 de enero actuará Fino Oyonarte (Pop). Pilar fundamental del indie nacional, Fino Oyonarte es más conocido por formar parte del grupo Los Enemigos (es el bajista) desde hace varias décadas o por haber producido el famoso disco "Súper 8" de Los Planetas, entre otros. Sus ganas de evolucionar le han llevado a iniciar recientemente su carrera en solitario con temas más acústicos que siguen la estela de cantantes como Leonard Cohen.

Acaba de publicar un single previo al lanzamiento de su nuevo álbum.

Por su parte, el 4 de enero participará en el Wine Fangando, Maui (Fusión). "La Björk de Utrera". Una artista única que sorprende con su estilo, su música, su chispa y su arte. Toda una show woman que derrocha simpatía y buen humor. Sobrina de Bambino y con Martirio como madrina. La has podido ver al lado de Kiko Veneno, Alejandro Sanz o Rosario Flores.

Y viene por primera vez a La Rioja a pesar de contar con 20 años de carrera profesional. Presentará las canciones de su último disco publicado en 2019.

Como siempre, la filosofía de vida del Wine Fangando ha sido la mezcla de artistas ya conocidos (Sr. Chinarro, Tulsa, Mäbu, etc.) con artistas emergentes (Alice Wonder, Sweet Barrio, Iseo, etc.).

Todos con proyectos interesantes y originales, que destaquen por su creatividad y calidad, y a ser posible con material nuevo, no visto antes en La Rioja.

Poniendo especial atención desde el primer año a la igualdad de género y a la diversidad en sentido amplio a la hora de elegir a los artistas.