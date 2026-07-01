LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria de la UR, Cristina Flores Moreno, y directora de Marketing, Ventas y Calidad de EsCiencia, Jerusalén Jaime Lahoz, visitan este miércoles el XI Campamento Urbano 'Superhéroes Científicos'.

Esta actividad forma parte del programa de Cursos de Verano UR 2026 que, gestionados desde la Fundación General de la UR, incluyen tanto cursos en Logroño, Arnedo, Calahorra, Treviana y Ginebra (Suiza), como un completo programa de actividades dirigidas al público infantil y juvenil así como a la conciliación de la vida familiar y laboral.

El XI Campamento Urbano 'Superhéroes Científicos' ofrece, del 1 al 31 de julio, una experiencia lúdica y didáctica, ligada a la ciencia y la tecnología, para menores de 5 a 12 años de la mano de la Universidad de La Rioja y Esciencia Eventos Científicos.

Es una actividad diseñada para despertar la curiosidad, la creatividad y el espíritu innovador de niños y niñas a través de actividades científicas y tecnológicas, combinando aprendizaje y diversión en un entorno estimulante.