La 'XI Gran Recogida 2023' del Banco de Alimentos de La Rioja tiene como padrino al actor riojano Pepe Viyuela

Se desarrollará del 24 al 26 de noviembre



LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual Salcedo, junto al vicepresidente Juan Carlos Fernández Ferraces y el padrino de esta edición, el actor riojano Pepe Viyuela, ha presentado la Gran Recogida 2023.

Las primeras palabras han sido de agradecimiento a Pepe Viyuela, actor riojano, payaso, humorista, poeta y escritor porque "ha aceptado ser el padrino y por lo tanto la imagen de la Gran Recogida del 2023. En nombre de todos los voluntarios de La Rioja le agradecemos muy de veras su colaboración. No podrá estar en la Gran Recogida pero le agradecemos estar hoy con todos nosotros, lo que habla por sí sólo, de la calidad humana de nuestro padrino".

Una undécima edición que vendrá marcada por un sistema mixto de recogida, es decir "volvemos a recoger alimentos físicamente, en las tiendas que lo permitan, sin abandonar la posibilidad de recibir donaciones en dinero".

VOLUNTARIOS

Sobre los voluntarios, José Manuel Pascual ha indicado que "ahora mismo de los 1.800 voluntarios que se implicarán en esta Gran Recogida, necesitamos 202 para Rioja Baja, 571 para Logroño y alrededores y 269 para Rioja Alta, con los que podremos completar las necesidades que tenemos para cada uno de los diferentes establecimientos en los que estaremos presencialmente" que realizarán funciones de entregar información e indicar a los clientes si pueden entregar alimentos y dinero en caja, o solamente dinero al pasar por caja, figurando la donación en el tique del cliente, además de recoger aquellos alimentos que los clientes nos puedan entregar.

Ha animado a la población riojana a conseguir la mágica cifra de los 1.800 voluntarios para esta campaña, indicando que para apuntarse a la ola solidaria, pueden llamar al teléfono 649 437 597, aportando su nombre, teléfono y correo electrónico; entrar en el enlace bancodealimentosdelarioja.org/gr2023 donde puede apuntarse automáticamente al lugar que desea acudir como voluntario, o mandando un correo a la dirección: voluntarios@bancodealimentosdelarioja.org

El vicepresidente del Banco de Alimentos de La Rioja, Juan Carlos Fernández Ferraces, ha desarrollado las cifras que "en el año 2021 nuestra entidad logró captar en la Gran Recogida un total de 167.306 kilogramos, el año 2022 dicha cifra se incrementó hasta los 172.001 kilos. La Gran Recogida de Alimentos es una acción solidaria que tiene una gran trascendencia para los bancos de alimentos".

1,2 KILOS

En el caso de La Rioja, el Banco de Alimentos distribuyó en el ejercicio 2022 "un total de 1.255.870 kilos con los que pudimos asistir alimentariamente a un total de 10.085 personas, aproximadamente el 3 % de todos los habitantes de nuestra Comunidad Autónoma".

Ha indicado que "estamos este año con la colaboración de 87 establecimientos de La Rioja -47 en Logroño y 40 en el resto de la Comunidad- en un total de 12 poblaciones riojanas: Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Ezcaray, Fuenmayor, Haro, Lardero, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Villamediana".

Antes de dar paso a Pepe Viyuela, el vicepresidente ha comentado que tenemos "la oportunidad de hacer nuestra habitual compra de alimentos, pensando no solamente en nuestras necesidades personales, sino en las de otros, sabiendo que cada uno de los kilogramos que se entreguen a nuestros voluntarios, acabará en las próximas semanas en un hogar riojano. No tenemos ninguna duda de que la campaña de este año será positiva. La Rioja sabrá responder al llamamiento de nuestra entidad, como en las ediciones precedentes".

"PRIVILEGIO"

Pepe Viyuela ha afirmado que "en primer lugar, con la generosidad que me han ofrecido apadrinar la Gran Recogida" no podía negarme y es un gran "privilegio" para fortalecer lo que seguramente será un éxito, incidiendo que "no se trata de un esfuerzo sino de un regalo", para contribuir a alterar el mundo, distinguiendo a los que "desean formar parte del desastre o la mejora de este mundo", invitando a los ciudadanos a que "participemos en esta Gran Recogida para que la sociedad riojana nos ayude".

Seguidamente se ha referido a que "todos somos responsables" y "no debemos mirar hacia otro lado", porque merece la pena contribuir con la sociedad.

Ha recordado a los padrinos y madrinas desde el inicio citando desde Francis Paniego, que fue el padrino en 2014, hasta Sheyla Gutiérrez, del año 2022, cada uno con unos caminos muy diferentes destacando que "es importante que desde las diferentes profesiones "podemos colaborar con la sociedad y podemos participar".

Con la frase de la Gran Recogida para este año 'Alimenta una vida mejor', ha rematado sus palabras invitando a que "debemos formar parte de la solución, para trabajar más por un mundo mejor", dando por éxito esta Gran Recogida en La Rioja.