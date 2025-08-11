El XI Torneo Parejas de Pelota 'Bodegas Tarón' se disputará entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre

El gerente de Bodegas Tarón, Gonzalo Salzar; el responsable de Garfe, David Garrido; y los pelotaris Merino II y Prado - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XI Torneo Parejas de Pelota 'Bodegas Tarón' comenzará este jueves, 14 de agosto, y se prolongará hasta el 13 de septiembre en los frontones de Navarrete, Tirgo, Sajazarra, Cuzcurrita de Río Tirón y, por fin, el Fontón Adarraga de Logroño.

El gerente de Bodegas Tarón, Gonzalo Salazar de Gurendes, y el responsable de Garfe, David Garrido, han presentado hoy el torneo junto a Merino II y Prado como representantes de los pelotaris participantes.

"Nuestra bodega", ha relatado Salazar de Gurendes, "representa a los agricultores de cuatro pueblos de la Rioja Alta y siempre hemos dicho que el frontón en estos pueblos no solamente es el espacio deportivo, sino que es un sitio de convivencia".

Así nació un torneo de pelota que busca "juntar la tradición del deporte de la pelota, que es el que siempre se ha practicado en nuestros pueblos, con el vino de Rioja, que también tiene mucha tradición, y mezclarlo con el ambiente festivo del verano".

Un torneo, además, que pone a prueba a los participantes, dado que tienen que adaptarse a situaciones muy diferentes. Por tanto, para ganarlo hay que ser "un pelotari muy versátil".

Así, hasta llegar a "uno de los templos de la pelota que es el Adarraga" hay que pasar por frontones "muy diferentes, frontones descubiertos, frontones de pueblo, frontones ásperos".

"Son unos frontones", ha añadido Garrido, "donde tienes que estar más de una hora jugando". En este sentido, ha recordado una final con Echevarria y Garmendia que tiene el récord de quince minutos en un tanto.

Este año, el torneo constará de cinco partidos, compuestos por seis parejas distribuidas en cuartos de final, semifinal y final. La pareja vencedora del torneo recibirá su peso en vino de Bodegas Tarón.