La XIV Promoción del Grado en Enología de la UR presenta su colección de vinos y elaboraciones 'Tandariola' - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La XIV Promoción del Grado en Enología de la Universidad de La Rioja ha presentado su gama de bebidas y elaboraciones 'Tandariola', compuesta por tres vinos tranquilos (coupage de variedades blancas fermentadas en barrica, rosado Garnacha y tinto Mazuelo), un espumoso de Airén, una cerveza artesana grape ale y un vermut.

Las elaboraciones han sido llevadas a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja -en concreto, en la bodega experimental del Complejo Científico-Tecnológico- bajo su responsabilidad y con la tutorización de las profesoras de la asignatura 'Prácticas Integradas Enológicas' del Grado en Enología.

'Tandariola', el nombre que han dado a sus elaboraciones, hace referencia a una apuesta por el origen, tanto por el total de estudiantes de distintas zonas vitivinícolas de España, como por la búsqueda de homenajear a nuestros antepasados.

El nombre es "un tributo al origen, donde catorce estudiantes arrancan su camino sumergiéndose en la Tandariola: ese jaleo vivo y compartido que nuestros antepasados encendían alrededor del fuego".

En el diseño de las etiquetas ha colaborado el Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Universidad de La Rioja. Además, el alumnado de esta promoción participó en una jornada formativa impartida por Sergio Fernández, diseñador con una amplia y reconocida trayectoria en el sector vitivinícola.

Entre las propuestas recibidas, se seleccionó la etiqueta que mejor representaba a las elaboraciones por la XIV Promoción del Grado en Enología. Además, en este proceso han contado con el apoyo de la empresa Riojadhesivos, que ha participado en el asesoramiento e impresión de las etiquetas.

DESDE SEPTIEMBRE DE 2025 La elaboración comenzó en septiembre de 2025, recorriendo los viñedos experimentales de las fincas del Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (CIDA) del Gobierno de La Rioja. Durante esta primera etapa, se llevó a cabo un control de la maduración de la uva para concretar el momento óptimo de la vendimia de cada variedad.

De igual manera, el estudiantado de esta promoción ha contado con la colaboración de varias empresas vinculadas con el sector como Ramón Bilbao, Marqués de Vargas, Bodegas Darien y Vitis Navarra, que han cedido parte de la uva para elaborar los vinos y bebidas que ahora se presentan.

Tras la vendimia, los meses en la bodega experimental se convirtieron en una etapa clave de aprendizaje durante la que el alumnado puso en práctica sus conocimientos con el objetivo de elaborar vinos y bebidas de alta calidad.

Estas elaboraciones no habrían sido posible sin la colaboración de las empresas Agrovin, Lallemand, Amorim, Murua, Estudio Sergio Fernández, el Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Universidad de La Rioja y Riojadhesivos.

"Ha sido un año de grandes retos para nosotros como alumnos, ya que nos hemos enfrentado a diversas dificultades a lo largo del proceso de elaboración. Desde la toma de decisiones en momentos clave hasta la resolución de imprevistos en bodega, cada etapa ha supuesto un aprendizaje constante".

Sin embargo, "gracias a la organización, el trabajo en equipo y la capacidad de adaptación, hemos logrado superar estas dificultades y sacar adelante el proyecto con éxito", afirman.

Esta experiencia "nos ha permitido no solo afianzar los conocimientos teóricos adquiridos, sino también desarrollar habilidades prácticas fundamentales, como la toma de decisiones, el trabajo bajo presión y la resolución de problemas reales, que sin duda serán clave en nuestro futuro profesional", apunta Nacho Villagrasa, estudiante de la XIV Promoción del Grado en Enología de la Universidad de La Rioja.

Las decisiones orientadas a la elaboración de estos vinos incluyen el control de la calidad de la uva desde la propia cepa, mediante muestreo, la evolución de la madurez fenólica y tecnológica y la planificación de la vinificación de vinos blancos, rosados y tintos; así como la elaboración de vino espumoso, vermut y cerveza grape ale.

Los estudiantes participan activamente en la toma de decisiones, determinando el momento de inicio de la vendimia, así como las diferentes estrategias de elaboración, además del embotellado y diseño del producto final.

El profesorado que les ha guiado durante el proceso de elaboración ha estado formado por Zenaida Guadalupe, Leticia Martínez Lapuente, Ainara Crespo Susperregui, Miriam González Lázaro y Lucía González Arenzana, así como el Servicio de Laboratorio y Talleres de la Universidad de La Rioja.

Las vinificaciones llevadas a cabo por la XIV Promoción del Grado en Enología de la Universidad de La Rioja responden a un propósito estrictamente formativo y experimental, que, unido a su reducida producción, impide su incorporación al mercado.

El acto de presentación de las elaboraciones va a tener lugar el viernes 8 de mayo en el Centro de Cultura del Rioja.

LA SELECCIÓN 'TANDARIOLA'

Los alumnos del Grado en Enología han desarrollado seis propuestas distintas que conforman la línea 'Tandariola', una colección pensada para llegar a diversos perfiles de consumidores. Cada elaboración ha sido concebida con el objetivo de ofrecer experiencias sensoriales únicas, apostando por la complejidad aromática y el equilibrio en boca, sin perder de vista la identidad de cada variedad de uva utilizada.

'Tandariola' presenta un vino blanco coupage, elaborado a partir de las variedades Godello, Malvasía y Viura criado en barrica. La variedad Godello aporta aromas a hierbas aromáticas y balsámicas; la Malvasía aporta un perfil más aromático y afrutado, mientras que la Viura aporta estructura y volumen en boca. Las tres variedades se vinificaron por separado en depósitos de acero inoxidable. La Viura realizó una crianza de 2 meses en barrica de roble americano. El resultado es un vino de corte moderno, que muestra un equilibrio entre la madurez de la fruta y la acidez y la crianza en madera.

Como novedad, se apostó por la diversidad varietal con una mirada hacia el origen, elaborando nuevas vinificaciones a partir de las uvas de la variedad Garnacha. Se vendimiaron en Larraga, se elaboró un vino rosado que destaca por su color coral brillante, una intensidad aromática media-alta marcada por notas dulces que evocan a gominolas.

Se elaboró, además, un vino tinto monovarietal a partir de la variedad Mazuelo. Presenta un color rojo picota intenso y una intensidad aromática media-alta, en la que se aprecian notas de frutos rojos, acompañadas de matices especiados de pimienta y toques herbáceos de tomillo.

Como alternativa a los vinos tranquilos, los alumnos han elaborado un vino espumoso monovarietal de Airén siguiendo el método tradicional. Esta elaboración dio como resultado un espumoso fresco, sencillo y fácil de beber con una burbuja fina, rosarios persistentes y una rápida efervescencia.

La cerveza grape ale irrumpe en el panorama cervecero como una propuesta innovadora que fusiona la tradición de la cerveza con la riqueza aromática del mosto de uva. Su perfil sensorial destaca por notas afrutadas y florales en nariz, acompañadas de un equilibrio elegante entre acidez y amargor en boca. De cuerpo ligero y final seco, ofrece una experiencia refrescante y sofisticada que amplía los límites de la cerveza artesanal. Esta creación refleja la tendencia hacia bebidas híbridas que exploran nuevas formas de expresión dentro del mundo de la fermentación.

Finalmente, la elaboración que pone el broche final al curso es un vermut elaborado a partir de vino blanco de la variedad Airén, endulzado y aromatizado con una cuidada selección de botánicos, entre los que se incluyen, piel de naranja y clavo. Se caracteriza por su atractivo color ámbar, lágrima densa y un perfil aromático exótico. En boca ofrece una entrada dulce que da paso a un final amargo.