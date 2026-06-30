El XVI Concurso de Ideas Empresariales 'FER EMPRENDE' reconocerá, un año más, las vocaciones más innovadoras de La Rioja

El XVI Concurso de Ideas Empresariales 'FER EMPRENDE' reconocerá, un año más, las vocaciones emprendedoras de La Rioja - FER

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La FER y ADER invitan a todos los emprendedores a participar en una nueva edición del Concurso de Ideas Empresariales, -FER Emprende 2026-, una iniciativa desarrollada en el marco del Plan Emprende Rioja que tiene como fin "reconocer las vocaciones emprendedoras".

El objetivo de FER Emprende es "fomentar la creación de empresas y poner en marcha nuevos proyectos empresariales en cualquier sector de actividad, que contribuyan al desarrollo económico y empresarial de La Rioja", tal y como ha indicado su secretario general, Eduardo Fernández.

Acompañado por el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, Fernández ha animado a todos a participar en esta iniciativa recordando que "puede participar cualquier persona con domicilio social en La Rioja, que tenga una idea o proyecto empresarial, de forma individual o en grupo".

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR?

El proyecto tendrá que situarse en la Comunidad Autónoma y se admitirán iniciativas que se hayan constituido con una antigüedad máxima de dos años, a contar desde la fecha de fin de plazo de presentación.

Los concursantes deberán presentar la ficha de inscripción, ficha resumen de la idea o proyecto, plan de empresa, copia DNI y copia de la situación actual laboral de promotor o promotores del proyecto.

El plazo de presentación ya se ha abierto y se prolongará hasta el 13 de noviembre, a las 13,30 horas. Los proyectos podrán entregarse por correo electrónico emprendedores@fer.es o personalmente en la sede de la FER (Hermanos Moroy, 8, 4ª planta, de Logroño).

CINCO PREMIOS

En total, se entregarán 5 premios: el primer premio está dotado con 3.500 euros y galardón; el segundo premio recibirá 2.500 euros y galardón, y el tercer premio será de 1.500 euros más el galardón. Como cada año, colabora ASPRODEMA en el diseño de este reconocimiento a los premiados.

Además, entre todos los participantes, se podrán otorgar dos premios de categoría especial, que pueden complementar la cuantía de los premios anteriores. En el primero de ellos, se reconocerá al proyecto de una mujer emprendedora. El segundo se concederá al proyecto de un joven emprendedor menor de 41 años. Ambos reconocimientos tienen un premio en metálico de 800 euros e irán acompañados de un galardón.

Los criterios de valoración son la calidad y la claridad de la documentación, viabilidad del plan de empresa, carácter innovador y originalidad de la idea, impacto positivo en La Rioja y ser empresa de reciente creación o de creación a corto plazo.