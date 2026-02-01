El XVII certamen transformArte recibe 60 obras y comienza su itinerancia en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Arnedo acoge hasta el 11 de febrero la exposición con las obras seleccionadas en el Certamen Nacional 'transformArte' que organiza Fundación Caja Rioja desde hace 17 años y que premia las piezas realizadas con materiales reciclados.

Un certamen cuya obra ganadora tiene un premio de 1.300 euros y cuenta con una mención especial del jurado dotada con 150 euros; las mejores piezas forman parte de la exposición hoy ha comenzado en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo para, posteriormente, recorrer Calahorra, Haro, Santo Domingo de la Calzada y Logroño, donde se darán a conocer las piezas ganadoras de esta edición.

La exposición ha sido presentada esta semana por la responsable del Centro de Fundación Caja Rioja Arnedo, Laura Pérez, y la responsable de Comunicación y Cultura de la entidad, Estela Etayo.

La muestra recoge un total de 21 piezas originales elaboradas con materiales reciclados. Se trata de un concurso cuyo tema y técnica son libres, así como las tendencias o corrientes. Es un certamen consolidado, que cuenta con la creatividad de sus autores y con el que Fundación Caja Rioja realiza un esfuerzo importante, ya que se han mejorado los premios en las últimas ediciones.

"Una de las leyes fundamentales en las ciencias naturales es que nada se pierde, todo se transforma, y eso precisamente es lo que Fundación Caja Rioja practica con este certamen desde hace ya 17 años: utilizar las cosas que no algunos no usan para crear obras de arte", han explicado Laura Pérez y Estela Etayo.

En esta edición se han recibido 61 obras que sorprenden por la originalidad; sus autores tienen la capacidad de convertir en obras de arte materiales de desecho.

Hay artistas conocidos que lo hacen y han llevado sus propuestas a galerías de arte, como el brasileño Vik Muniz, quizá el más conocido, cuyas obras se han expuesto en el MoMA de Nueva York, gracias a la reconstrucción, por ejemplo, de la Mona Lisa con mantequilla de maní y jalea, o a la realización de un mapamundi con chatarra.

Bordalo es otro artista portugués que lleva sus obras hechas con chatarra a las calles y las hace a unos tamaños muy grandes. En España destaca Miguel Aparici, que crea animales a partir de utensilios de oficios antiguos y objetos de madera y metal en desuso.

Se repiten en esta exposición los elementos con los que se realizan las obras y se observan objetos como plásticos, metales, papel, telas, cartón, restos industriales, madera, etc. y muchos otros materiales recuperados. "Las técnicas son muy variadas y las tendencias, también. Volvemos a observar piezas con un marcado carácter reivindicativo y un llamamiento a la conciencia sobre la importancia del cuidado del medioambiente. También se exponen obras que inciden en la memoria familiar y el cuidado de los recuerdos", han explicado.

Fundación Caja Rioja sigue fiel a la filosofía y líneas de trabajo, como son los proyectos de sensibilización por el medio ambiente. A través de este certamen se fomenta la creación artística mediante el uso de materiales de desecho: el requisito fundamental de esta iniciativa es que las obras de arte es que estén hechas con materiales reciclados.

Las obras ganadoras se darán a conocer durante la exposición que tendrá lugar en Logroño, en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, del 20 de mayo al 6 de junio, tras pasar por Calahorra (del 13 al 26 de febrero), Haro (del 11 al 28 de marzo) y Santo Domingo de la Calzada (del 8 al 25 de abril).