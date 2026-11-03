Las XXIV Jornadas Micológicas de Otoño serán del 5 al 8 de noviembre en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía

Las XXIV Jornadas Micológicas de Otoño se celebran del 5 al 8 de noviembre en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, y el presidente del Grupo Micológico VERPA, Antonio Ezquerro, han presentado esta mañana las XXIV Jornadas Micológicas de Otoño, que se desarrollarán del 5 al 8 de noviembre en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

La primera de las conferencias será el jueves a partir de las 19,30 horas con la participación del divulgador meteorológico José Calvo Azpeitia que hablará sobre "Cambian el clima, el monte y las setas".

La segunda tendrá lugar el viernes también a las 19,30 horas de la mano de Antonio Ezquerro, presidente de Verpa, con el título "40 setas otoñales de La Rioja".

Por otro lado, el sábado 7 de noviembre a las 9 horas se ha programado una salida colectiva para buscar muestras. Esta salida está dirigida a las personas socias de VERPA quienes las clasificarán a partir de las 18 horas.

Ya el domingo, 8 de noviembre, tendrá lugar la exposición de hongos silvestres y de cultivo entre las 11 y las 14,30 horas en los soportales del Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.