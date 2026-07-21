La XXXIII Feria de Artesanía y Vino de Fuenmayor convertirá la localidad en un referente del enoturismo riojano - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, y la técnico de Turismo, María Astrid Sáenz, han presentado la XXXIII Feria de Artesanía y Vino, que se celebrará del 24 al 26 de julio y volverá a convertir al municipio en uno de los principales destinos enoturísticos de La Rioja durante ese fin de semana.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación que combina vino, artesanía, gastronomía, cultura y música para poner en valor la identidad vitivinícola de Fuenmayor y la riqueza del territorio. Entre los principales atractivos de esta edición, destaca el concierto gratuito que ofrecerá Mägo de Oz la noche del sábado.

Borges ha destacado que "alcanzar 33 ediciones no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo, el trabajo y la implicación de generaciones de vecinos, bodegas, artesanos, hosteleros, asociaciones y responsables municipales que han sabido cuidar este proyecto y hacerlo crecer". A su juicio, esa continuidad "es la mejor demostración del valor que tiene esta cita".

Asimismo, ha subrayado que la Feria de Artesanía y Vino representa "el modelo de turismo por el que apuesta el Gobierno de La Rioja", un turismo "que no se construye desde cero, sino que nace de la propia identidad de los municipios y de su capacidad para compartirla con quienes nos visitan".

En este sentido, ha señalado que en Fuenmayor "el vino es el elemento diferencial, pero a su alrededor también se habla de gastronomía, patrimonio, música y hospitalidad", y ha defendido que "las mejores experiencias turísticas son las que nacen de la vida de un lugar y se comparten con los visitantes".

Por ello, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional con iniciativas que "fortalecen lo que sucede en La Rioja y muestran al mundo todo lo que nuestra tierra tiene que ofrecer".

Por su parte, Alberto Peso ha invitado a riojanos y visitantes a acercarse a Fuenmayor durante el próximo fin de semana para disfrutar de una feria "que ofrece actividades a todas horas del día" y que, según ha destacado, es posible gracias a la implicación de las bodegas, la hostelería, las asociaciones y todas las personas que han contribuido a consolidar una cita que, con 33 ediciones, es la más antigua de estas características en La Rioja.

Una programación para disfrutar del vino y la artesanía La programación arrancará el viernes 24 de julio, a las 20:00 horas, con el concurso de cata a ciegas 'El Intruso', una original propuesta que pondrá a prueba el conocimiento de los participantes sobre diferentes referencias vinícolas.

A continuación, los establecimientos hosteleros de la localidad protagonizarán la tradicional Ruta de Pinchos, mientras que la plaza Félix Azpilicueta acogerá, desde las 22,30 horas, el concierto gratuito de Bon Voyage, banda homenaje a la Orquesta Mondragón, con la participación del humorista José Luis Almuedo 'Peli' y del saxofonista Javier Alzola.

La mañana del sábado 25 estará protagonizada por las visitas guiadas y catas en las bodegas Heredad de Bacaicoa, Montecillo, Finca Valpiedra, Marqués del Puerto y Altanza, así como por el Encuentro Nacional de Encajeras, que reunirá a más de un centenar de participantes procedentes de distintos puntos de España en la plaza Félix Azpilicueta.

A lo largo de la jornada también podrá visitarse la exposición 'Arte, Tierra y Vino', que reúne escultura, pintura y poesía inspiradas en el paisaje y la cultura del vino, participar en la cata técnica dirigida por el enólogo Juan Carlos Sancha, centrada en el terroir y la recuperación del patrimonio vitícola, así como disfrutar del taller de máscaras para adultos y de las actividades infantiles programadas para toda la familia.

La jornada concluirá a las 23,30 horas, en la calle Donantes de Sangre, con el concierto gratuito de Mägo de Oz, uno de los grandes reclamos de esta trigésimo tercera edición.

El domingo 26, a partir de las 10,00 horas, abrirán sus puertas el mercado de artesanía, distribuido entre la plaza Félix Azpilicueta y la plaza del Ayuntamiento, así como los estands de 14 bodegas participantes, donde vecinos y visitantes podrán degustar algunos de los vinos más representativos del municipio.

La programación continuará con la tradicional degustación de choricillo al clarete, prevista a las 12,30 horas en la plaza de Tresses, amenizada por la Motociclones Electrocharanga, y concluirá con un tardeo musical con DJ que pondrá el broche final a una feria que, tras más de tres décadas de trayectoria, se ha consolidado como una de las grandes citas estivales de La Rioja.