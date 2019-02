La Cátedra Google de la Universidad CEU San Pablo participa en la Conferencia Internacional sobre privacidad en Bruselas

Publicado 08/02/2019 13:43:34 CET

La Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo ha participado por tercer año consecutivo en la Conferencia Internacional Computers, Privacy & Data Protection (CPDP), según ha informado la universidad.

El evento reúne en Bruselas a los expertos en privacidad y protección de datos "más destacados del mundo" durante tres días, en los que se analizaron desde una perspectiva legal, regulatoria, académica y tecnológica los retos de la protección de datos y sus posibles impactos en las democracias actuales bajo el título 'Data Protection and Democracy'.

En esta edición, la cátedra organizó el panel 'Data ownership, Innovation and Privacy: loooking for an approach on both sides of the Atlantic', en el que se abordó la necesidad de las democracias a ambos lados del Atlántico de generar mecanismos que contribuyan a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos desde una perspectiva ética.

Además, se trataron aspectos como el impacto del derecho de propiedad sobre los datos personales en la innovación y si este puede contribuir al desarrollo de tecnologías futuras; y se debatió sobre si los datos personales puedan ser activos en operaciones comerciales o económicas.

"Estar presente por tercer año consecutivo en un evento de esta categoría y contar la colaboración de ponentes de tan elevado prestigio supone un paso más en nuestra consolidación internacional", ha señalado el titular de la Cátedra, José Luis Piñar.

Durante su intervención, el letrado del Tribunal Constitucional Juan Antonio Hernández Corchete justificó que el 'Data Ownership' "no tiene como objetivo sustituir la protección de datos al responder a necesidades diferentes" y recalcó que este derecho "sería efectivo para garantizar el valor económico del dato", pero que "tendrá serias limitaciones".

Por su parte, el delegado de Protección de Datos de Baker Mckenzie en París, Yann Padova, ahondó en que, al vender los datos, "se pierde su control" y destacó la "dificultad" que tendría el titular para ejercer el derecho de acceso y de rectificación. Además, subrayó que, en este escenario, "posiblemente serían las personas con menos recursos económicos los que venderían sus datos más sensibles".

La profesora de Derecho Civil en la Universidad de Brasilia y en el Instituto Público de Derecho de Brasil, Laura Schertel, incidió en el concepto de información que, a su juicio, "por naturaleza es multifuncional, sujeto a múltiples relaciones entre diferentes actores, dificultando que pueda hablarse de una propiedad única".

Por último, la Chief Visionary Officer, Mind Your Privacy y miembro del European Data Protection Supervisor's Ethics Advisory Group, Aurélie Pols, puso de manifiesto que en América "ya existe un verdadero mercado de datos, en contraposición a lo que ocurre en Europa". Sin embargo, alertó de los "posibles riesgos" asociados a la venta de datos personales, ya que, en sus palabras, "no se sabrá a dónde irán a parar ni cómo serán usados".