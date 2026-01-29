La aprobación definitiva de Las Tablas Oeste, "hito histórico" para el inicio de las obras de Madrid Nuevo Norte

Render de Las Tablas Oeste - CREA MADRID NUEVO NORTE

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aprobación definitiva del proyecto de urbanización de Las Tablas Oeste acordada este jueves por el Ayuntamiento de Madrid supone un nuevo paso para el inicio de las obras de Madrid Nuevo Norte, previsto para el segundo trimestre de este año.

"Un hito histórico", en palabras de José Ignacio Morales, consejero delegado de Crea Madrid Nuevo Norte, que posibilita que la compañía pase "de la etapa de diseño y gestión de proyectos a la de ejecución material de esta actuación estratégica para Madrid".

Las Tablas Oeste es el primer ámbito de los cuatro que integran el proyecto --Malmea-San Roque-Tres Olivos, Centro de Negocios y Estación de Chamartín-- en obtener luz verde definitiva, lo que marca el comienzo de la construcción de esta actuación de regeneración urbana

Con una superficie total de 3,4 millones de metros cuadrados y una longitud de 5,6 kilómetros, Madrid Nuevo Norte contempla la creación de casi 10.500 viviendas y 400.000 metros cuadrados de zonas verdes, incluido un gran parque central de 13 hectáreas.

"Con este paso, Crea Madrid Nuevo Norte está en disposición de hacer realidad el modelo de urbanismo en el que creemos: un desarrollo sostenible, bien conectado, con vivienda asequible, espacios públicos de calidad y una integración real con los barrios existentes", ha destacado el consejero delegado de la compañía.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital ha dado luz verde definitiva a este proyecto de urbanización de Las Tablas Oeste que, con una superficie cercana a los 305.000 metros cuadrados, permitirá la construcción de 741 viviendas, de las cuales el 37% estarán destinadas a políticas públicas.

El nuevo desarrollo completará la franja oeste del barrio de Las Tablas y facilitará su conexión con el conjunto de Madrid Nuevo Norte y el resto de la ciudad. El ámbito dará lugar a un nuevo entorno urbano de uso mixto, en el que convivirán viviendas, oficinas, comercio, equipamientos y amplias zonas verdes.

En este sentido, contará con más de 91.000 metros cuadrados de zonas verdes, organizadas en nueve espacios ajardinados, entre ellos tres grandes parques. Además, se incorporarán nuevos equipamientos educativos, deportivos y cívico-sociales que reforzarán la dotación de servicios del ámbito y de su entorno.

Los trabajos de ejecución de las obras de urbanización se dividirán en dos etapas para facilitar su futura recepción por parte del Ayuntamiento, así como para la obtención de la simultaneidad de obras de urbanización y edificación.

El sistema de ejecución del ámbito previsto es el de compensación. A tal efecto, el 10 de abril de 2025 se constituyó la Junta de Compensación del ámbito, aprobada por el Ayuntamiento el pasado 29 de mayo de 2025 e integrada por Crea Madrid Nuevo Norte, que ostenta el 97% de la propiedad del ámbito, y por Sepes, la Entidad Pública Estatal del Suelo ahora transformada en Casa 47.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proyecto de Las Tablas Oeste ha incorporado un proceso de participación ciudadana pionero, desarrollado entre 2022 y 2023, que ha permitido integrar de forma sistemática las aportaciones de vecinos, asociaciones, colectivos sociales, educativos y personas con diversidad funcional.

En total, fueron 28 sesiones presenciales y cinco encuestas online para reforzar criterios de accesibilidad, sostenibilidad social y calidad del espacio público.

Desde el punto de vista ambiental, se convertirá en el primer ámbito urbanístico de España en obtener la certificación final de los sellos LEED y BREEAM, integrando medidas avanzadas de sostenibilidad como una red de agua regenerada, análisis del ciclo de vida de los materiales, infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos y sistemas de control ambiental durante la fase de obras.

Además, están contempladas medidas preventivas y correctoras para la fase de construcción como es una medición continua de la calidad del aire y de los niveles de ruido, de modo que se detecten de manera inmediata desviaciones sobre los valores legales de referencia y evitar así molestias a los vecinos de Las Tablas.

Asimismo, se ha diseñado una estrategia de economía circular basada en la valorización y reutilización de residuos dentro de la propia obra de Madrid Nuevo Norte, de manera que la necesidad de traslado al exterior se minimice, reduciendo así las molestias asociadas al transporte.

Por otra parte, el proyecto incorpora un enfoque integral de accesibilidad universal, con el objetivo de certificar el ámbito conforme al estándar internacional AIS 1/2023 a través de la entidad ARS. Esta certificación evalúa el conjunto del entorno urbano --espacios públicos, itinerarios peatonales, zonas verdes y conexiones entre barrios-- e incluye medidas como rampas de pendiente limitada, recorridos alternativos accesibles y la implantación de ascensores urbanos que conectarán Las Tablas con la pasarela hacia Malmea-San Roque-Tres Olivos y, en fases posteriores, con el entorno del puente de Herrera Oria.

Asimismo, Las Tablas Oeste también destacará por la gestión digital de infraestructuras urbanas, al aplicar una metodología de ingeniería digital basada en modelos colaborativos y entornos de datos comunes, certificada conforme a la norma internacional ISO 19650. Este sistema, que se mantendrá durante la fase de ejecución de las obras, permitirá una gestión más eficiente, coordinada y transparente del proyecto.