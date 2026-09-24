Sacan a subasta las primeras parcelas de suelo residencia de vivienda libre en Madrid Nuevo Norte

Parcelas en Madrid Nuevo Norte - CREA MADRID NUEVO NORTE

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Crea Madrid Nuevo Norte (CreaMNN) ha anunciado este jueves el lanzamiento de la primera subasta de suelo residencial libre de Madrid Nuevo Norte, que pondrá en el mercado dos de las siete parcelas residenciales --seis de vivienda libre y una de vivienda protegida-- situadas en el ámbito de Las Tablas Oeste, el primero en iniciar sus obras.

Esta operación abre una nueva etapa en Madrid Nuevo Norte, en la que el avance de las obras de urbanización y de la gestión urbanística del ámbito permiten poner los primeros suelos en el mercado, dando así la posibilidad de incorporar nuevos operadores inmobiliarios a esta actuación de regeneración urbana, ha informado Crea Madrid Nuevo Norte en un comunicado.

La subasta, prevista para finales del mes de noviembre, se desarrollará mediante un proceso competitivo, a través de una plataforma digital donde los potenciales interesados podrán consultar la documentación y condiciones de participación, así como llevar a cabo sus pujas.

Según recoge el proyecto de reparcelación, actualmente en tramitación por parte del Ayuntamiento de Madrid y pendiente de obtener la aprobación definitiva, las parcelas que saldrán a subasta cuentan con una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados cada una y una edificabilidad residencial de unos 10.000 metros cuadrados.

Tiene capacidad para desarrollar aproximadamente 100 viviendas en cada una de ellas y espacio para amplias zonas comunes, además de 2.000 metros cuadrados de superficie comercial en dos plantas.

UN HITO "RELEVANTE" PARA EL DESARROLLO

Para el CEO de Crea Madrid Nuevo Norte, José Ignacio Morales, el grado de avance de Madrid Nuevo Norte, con las obras de urbanización ya en marcha, hace que ya están en disposición "de poner los primeros suelos en el mercado para que aquellos operadores inmobiliarios que lo deseen puedan incorporarse al proyecto urbanístico más relevante de la ciudad y uno de los más importantes de Europa".

"Esta subasta de suelo supone un hito muy relevante en la historia de esta actuación, ya que ratifica que Madrid Nuevo Norte es una realidad imparable y, además, significa una gran oportunidad para quienes quieran desarrollar viviendas en uno de los entornos con mayor demanda y potencial de la ciudad", ha añadido.

Así, no tienen "ninguna duda" de que los promotores que finalmente adquieran estas parcelas entienden la oportunidad que supone formar parte de Madrid Nuevo Norte y "tndrán la capacidad y la visión necesarias para contribuir a construir unos proyectos inmobiliarios a la altura de la nueva ciudad" que están creando.

La incorporación de nuevos operadores inmobiliarios a Madrid Nuevo Norte forma parte de la estrategia de CreaMNN para seguir impulsando el desarrollo global de este desarrollo urbanístico.

En este contexto, explica Morales, "la puesta en el mercado de determinados suelos permite, por un lado, incorporar a promotores con capacidad para desarrollar los primeros proyectos inmobiliarios de Madrid Nuevo Norte y, por otro, reforzar la capacidad económico-financiera de la compañía para continuar impulsando y liderando las siguientes fases de este gran proyecto".

Las Tablas Oeste es el primero de los cuatro ámbitos de Madrid Nuevo Norte que ha arrancado sus obras de urbanización. Con una superficie aproximada de 305.000 metros cuadrados, el ámbito contempla la construcción de 741 viviendas, de las cuales el 37% será propiedad del Ayuntamiento de Madrid, así como más de 91.000 metros cuadrados de zonas verdes y nuevos espacios públicos.

Madrid Nuevo Norte contempla en su conjunto la transformación de aproximadamente 2,3 millones de metros cuadrados, la construcción de alrededor de 10.500 viviendas y la creación de unos 400.000 metros cuadrados de nuevos espacios verdes, además de nuevas infraestructuras de transporte, espacios públicos y una nueva centralidad económica en torno a la estación de Chamartín.