Ayuso destaca la generación de empleo e inversión que supondrá la puesta en marcha de Madrid Nuevo Norte

Publicado 19/08/2019 13:58:01 CET

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado durante su toma de posesión la generación de empleo y riqueza que conllevará la puesta en marcha el proyecto Madrid Nuevo Norte.

En su toma de posesión de su cargo en la Real Casa de Correos, Ayuso ha señalado que esta reforma urbanística "conllevará la creación de miles de puestos de trabajo de los cuales muchos serán nuevos españoles en Madrid y también extranjeros".

"Hemos de conseguir que ese aluvión de inversiones y de empleos crezca bajo la premisa de la humanización de nuestras relaciones, la integración, la acogida y, desde luego, la ausencia de guetos", ha agregado.

La Comunidad de Madrid debe aprobar definitivamente este proyecto urbanístico después de que obtuviera el visto bueno del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. La presidenta y el propio alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han apuntado en varias ocasiones que este punto se producirá próximamente.

También ha señalado durante su intervención que otro de sus retos es el empleo, "que da libertad y contribuye a la felicidad", mientras que el paro es "lo que determina la angustia y hace peligrar la convivencia".

"La receta de bajar impuestos para crear riqueza ha resultado especialmente positiva en Madrid. Seguiremos esa senda, en la que no vamos a olvidarnos de aquellas personas de mediana edad que encuentran dificultades para reengancharse a la vida laboral, ni de los jóvenes, que necesitan trabajar cuanto antes para, cuanto antes, diseñar sus vidas. Una región abierta, con la mirada puesta en el pleno empleo, donde se cultiven las relaciones humanas y donde la Administración esté para ayudar y no para imponer es la región donde a mí me gustaría vivir", ha explicado.

La nueva presidenta regional ha apostado también por aprovechar las nuevas tecnologías para hacer una gestión más eficiente en la región "posibilitando que todos los madrileños las utilicen para formarse, para avanzar en sus negocios, para mejorar profesionalmente, o para poder vivir y trabajar donde quieran, sin estar atados a una oficina, algo que cada vez es más habitual". Y para ello ha prometido llevar Internet de Alta Calidad a todos los municipios.

Y es que otra de las preocupaciones de Ayuso es el mundo rural, la despoblación y "el invierno demográfico". "Madrid es una región uniprovincial, sí. Pero es una región muy diversa, en la que convive una gran urbe como es la capital de España, junto con la Sierra Norte, Aranjuez, o la zona de Cadalso de los Vidrios, en el otro extremo, de la que hemos escuchado hablar este verano a causa del terrible incendio allí sufrido", ha dicho, agradeciendo el esfuerzo de los Bomberos en esta lucha. A este respecto, ha aludido a la diversidad de la región, a sus productos de Denominación de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas o las Marcas de Calidad de Madrid.