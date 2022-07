Madrid Nuevo Norte "revolucionará" el mercado de oficinas y conjugará empleo de calidad con vivienda asequible

Con una media del 38% para vivienda asequible, por encima del 20% marcado por Ley, y del 62% en el centro de negocios

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de Estrategia de Distrito Castellana Norte (DCN), Miguel Hernández, ha asegurado este lunes que Madrid Nuevo Norte se convertirá en el mejor destino de la capital, polo de atracción de empleo de calidad y con viviendas con precio por debajo de la media de la ciudad, "lo que va a significar también una revolución del mercado de oficinas".

Hernández ha señalado que cuando retomaron el proyecto urbanístico tomaron tres decisiones "irreversibles". "La primera es que diseñamos el proyecto desde la movilidad, qué tiene este ámbito que puede ser diferencial frente al resto de la ciudad. Tenemos una ciudad de 45 minutos para generar puestos de trabajo de calidad desde todos los puntos de la región", ha señalado en la Jornada Inmobiliaria organizada por Europa Press.

También estudiaron qué desea la gente como mejor lugar de trabajo. "Por eso optamos por un mix de uso. Ya no apostamos por un distrito centro de negocios, sino por distritos mixtos asequibles. Hemos tenido la oportunidad de diseñar desde cero un gran trozo de Madrid y hemos cambiado el modelo de centro de negocios", ha indicado Hernández.

Así, ha apuntado que lo primero que hicieron fue subir del 10% que marca la ley al 20% para vivienda asequible, llegando a una media del proyecto de un 38%, "y del 62% en el centro de negocios. "Esto es una revolución. Donde se van a generar los puestos más cualificados, habrá mucha vivienda para jóvenes y gente que quiere vivir allí", ha resumido.

MODERNIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

El director de Estrategia de DCN ha comentado también que en la última fase el proyecto han monitorizado los mercados a través de expertos para modernizar las inversiones a largo plazo. "Hay una parte coyuntural y otra estructural en el inmobiliario. Es un sector a largo plazo, y nosotros a 25 años, que es cuando habremos terminado totalmente el proyecto", ha indicado.

"Lo que sabemos hoy es que tenemos que crear el mejor destino en la mejor zona de Madrid. Todos nuestros business plan están hechos por una previsión de renta por debajo de la media y de los mejores puestos de trabajo de la ciudad, que va a significar una revolución del mercado de oficinas", ha reiterado.

No obstante, Miguel Hernández ha afirmado que todavía queda mucho margen que gestionar, "hay realmente todavía mucho por hacer" en el sector inmobiliario. "En temas especializados, como los data centers, me llama mucho la atención que hay que analiza muy despacio los suelos dotacionales sujetos a concesiones administrativas. Los administradores van a sacar muchos temas relacionados con temas sanitarios y educativos, y no hay grandes especialistas en ello, que creo que son muy necesarios", ha esgrimido.

En la jornada, que ha compartido con otros expertos en sector en una mesa, el directivo de Distrito Castellana Norte ha compartido que la seguridad jurídica que existe en España en lo inmobiliario es muy alta, que el mercado no se regula aceleradamente "y menos a posteriori" y que detecta "una falta de previsión" de lo que viene.