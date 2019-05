Abierto el plazo de inscripción para el X Congreso Mundial del Jamón

Publicado 06/05/2019 12:47:18 CET

El plazo de inscripción para el X Congreso Mundial del Jamón se ha abierto de cara a su celebración, que tendrá lugar del 17 al 19 de septiembre coincidiendo con la celebración de Meat Attraction, feria anual líder en el sector cárnico, ha informado Ifema en un comunicado.

El Congreso tiene lugar cada dos años y, en esta ocasión, se ha elegido Madrid. El acceso a Meat Attraction está incluido de manera gratuita con la inscripción al X Congreso Mundial del Jamón.

Todas aquellas personas, empresas o entidades que estén interesadas en participar pueden acceder al avance del programa e inscribirse en la página web congresomundialdeljamon.es/inscripcion/, así como informarse sobre las tarifas y las modalidades existentes que se adaptan a cada necesidad y circunstancia como puede ser la opción para estudiantes o la asistencia a media jornada.

El presidente del Congreso, Julio Tapiador, ha afirmado que "esta décima edición ofrece un atractivo programa que no solo está orientado a profesionales del sector, sino que también puede ser de interés para consumidores, gastrónomos y todo amante de estos grandes productos que son el jamón serrano e ibérico".

Respecto al programa, Julio Tapiador ha matizado que "las diversas ponencias que se desarrollarán durante el Congreso tratarán temas como la comercialización, el marketing en mercados nacionales e internacionales, la nutrición y el impacto social de este alimento, entre otros".

La inscripción completa al Congreso incluye el acceso a los tres días de evento, cartera del congresista, coffees, almuerzos y una cena de gala que se celebrará el 18 de septiembre.

Para aquellos que no puedan asistir los 3 días, es posible la inscripción a medio Congreso durante los días 17 y 18. Esta modalidad no incluye la cena de gala, pero sí el resto de los servicios. No obstante, también se puede optar por acudir los días 18 y 19, opción que si incluye la cena de gala.

Además, se pone a disposición de los asistentes un programa social en el cual se visitarán algunos de los sitios más emblemáticos de Madrid con el objetivo de amenizar la estancia en la ciudad a los acompañantes de los congresistas.

El programa, que ya va tomando forma, se puede consultar aquí. Entre los ponentes confirmados podemos destacar científicos de la mayor parte de los centros de investigación de Europa relacionados con el jamón curado, así como demás expertos en otras materias como la promoción y la comercialización.

La esencia de este Congreso es internacional y su participación está abierta a la integración de todo tipo de mercados. Muestra de ello es que, desde sus inicios en 2001, numerosas ciudades nacionales e internacionales como Ourique (Portugal) y Toulouse (Francia) han acogido este acontecimiento. La última edición fue en Toledo en 2017.