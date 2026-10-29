Advanced Manufacturing reunirá a más de 600 empresas los días 4 y 5 de noviembre en el recinto ferial

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MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Advanced Manufacturing Madrid, la feria de la industria manufacturera en España organizada por Easyfairs, abrirá sus puertas dentro de una semana, los días 4 y 5 de noviembre, en los pabellones 2, 4 y 6 de Ifema Madrid para celebrar su 18ª edición, en la que contará con más de 600 empresas expositoras.

La exposición estará también acompañada con un congreso que reunirá a más de 100 ponentes en tres escenarios, con la participación de directivos de grandes compañías que compartirán su experiencia en transformación industrial, según un comunicado de Ifema.

El estudio 'El nuevo orden industrial, costes, geopolítica y transformación inteligente en España', elaborado por Advanced Manufacturing Madrid, recoge que siete de cada diez profesionales encuestados sitúan la inflación y el aumento de costes entre los principales desafíos para su actividad.

Con esta feria, las empresas podrán conocer las soluciones disponibles para estos problemas y valorar cómo encajan en su actividad, especialmente cuando la presión sobre los costes obliga a afinar las decisiones de inversión. Así, se facilitará la elección de qué procesos automatizar o cómo encontrar proveedores para un nuevo proyecto.

El programa, que aporta estas herramientas a las empresas, será uno de los principales atractivos de una visita que también permitirá conocer tecnologías en funcionamiento y conversar directamente con sus desarrolladores.

El congreso permitirá escuchar de primera mano cómo compañías de distintos sectores afrontan los cambios tecnológicos y organizativos. Iberdrola, Grupo Delaviuda, Mercedes-Benz, Nissan, EBRO Motors, GMV, Airbus, Sener y Talgo, entre otras, participarán en un programa distribuido entre el Auditorium Bosch & JLL, el Tech Forum IFS y el Ágora.

Mercedes-Benz compartirá debate con KUKA, Robotekin y Aldakin sobre la relación entre las necesidades industriales y la ejecución de los proyectos, mientras que Nissan, junto a CT Ingenieros y Rockwell Automation, analizará los desafíos competitivos de la industria europea. Por su parte, EBRO Motors Group EV, GMV, Fujitsu y AutoRevista profundizarán en la ciberseguridad industrial aplicada a la automoción.

A estas experiencias se sumarán tres Keynote Sessions que abordarán cómo liderar la transformación. María FG, exdirectiva de Google y Meta, intervendrá el 4 de noviembre a las 11.45 horas en el Auditorium para compartir su visión sobre la toma de decisiones en entornos de incertidumbre. Ese mismo día, a las 13 horas Purita Correas explorará la relación entre inteligencia artificial y talento humano en la Industria 5.0, mientras que el 5 de noviembre, a las 12.30 horas, Antoni Fernández analizará el papel del liderazgo en la continuidad de los programas de mejora.

EL PAPEL DE LA IA

El estudio de Advanced Manufacturing Madrid señala que un 31% de las compañías encuestadas todavía no la aplica de forma sistemática, por lo que conocer sus aplicaciones y las experiencias de otras organizaciones puede ayudar a quienes están valorando por dónde empezar o cómo ampliar su uso.

El Tech Forum IFS acercará estas cuestiones a los profesionales mediante talleres de inteligencia artificial junto a IFS y contenidos prácticos sobre automatización y digitalización, dentro de un programa que incluirá casos de éxito en transformación industrial.

Por su parte, José Castellano, de Krause Automation, abordará la Physical AI aplicada a la automatización industrial, acercando el debate sobre esta tecnología a su interacción con los procesos físicos de producción. La programación permitirá ampliar esa mirada hacia otras herramientas emergentes con Javier González Conde y Alma Ortuño Gómez, de Quantum Mads y Telefónica, que explicarán las posibilidades de la computación cuántica para transformar las operaciones.

La diversificación será otro de los motivos para acercarse a esta edición. Según el estudio de la feria, un 24% de las empresas encuestadas está explorando el mercado de defensa como una oportunidad de crecimiento. El congreso permitirá conocer mejor este ámbito y las posibilidades que puede abrir para proveedores de distintos segmentos industriales.

El 4 de noviembre por la tarde, el Ágora acogerá un bloque específico dedicado a defensa. Entre los contenidos previstos, Airbus Defence, Eurecat, CLUSTERMAV y 2M Engineering debatirán sobre materiales ligeros y tecnologías duales. Además, una sesión moderada por Ellas Vuelan Alto reunirá a representantes de ISDEFE, CESN e ITP Aero para abordar las oportunidades de este sector para el tejido industrial español.

El cierre de la jornada de Defensa tratará sobre cómo llegar del prototipo al éxito en una mesa moderada por el Grupo Edena (Defensa.com) y donde participarán empresas claves del sector como Airbus DS-TADT, General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas, TSD Technology & Security Developments, Fossa Systems, SENER y Miriad Electronics.

La conexión entre materiales y aplicaciones continuará el 5 de noviembre con la VII Jornada de Materiales Compuestos de AEMAC, también en el Ágora, donde los profesionales podrán profundizar en los avances de los composites y compartir conocimiento especializado.

La exposición permitirá complementar los contenidos del congreso con una aproximación directa a la tecnología. Las 'Lives! Demo Machinery' mostrarán aplicaciones como el plegado automatizado de TRUMPF y AMADA, la soldadura robótica de Fronius y ROBOTECO o el curvado de tubos totalmente eléctrico de VLB- Tec. El recorrido dedicado a estas demostraciones tendrá lugar el 5 de noviembre a las 10.30 horas en el pabellón 4.

Los visitantes también podrán inscribirse en los Innovation Tours, recorridos guiados de aproximadamente una hora que acercarán las novedades de los expositores en sus propios stands. El 4 de noviembre se celebrarán los itinerarios de industria conectada y robótica, a las 10.30 horas; sostenibilidad y economía circular, a las 12.30 horaa; y composites y materiales compuestos, a las 16:00h. El 5 de noviembre, a las 12.30 horas, será el turno de la de innovación en diseño y producción.

Con plazas limitadas por grupo, estos recorridos permitirán seleccionar una temática de interés y conocer sus aplicaciones, desde la IA para el control de calidad hasta la remanufactura de composites. La nueva zona de Subcontratación Industrial completará las oportunidades para encontrar proveedores especializados y posibles colaboradores para futuros proyectos.

V ADVANCED MANUFACTURING AWARDS

La última parada permitirá descubrir distintas formas de resolver retos industriales a través de los V Advanced Manufacturing Awards. Esta edición cuenta con 73 candidaturas finalistas, entre las que figuran propuestas de CustomLab - Zefrict AM, Acerinox y la Universidad Rey Juan Carlos.

Los galardones reconocerán proyectos en siete categorías, que abarcan desde la fábrica inteligente y el diseño de producto hasta la sostenibilidad, la automatización o el control de calidad. Su selección de finalistas ofrecerá una mirada a los desarrollos que están impulsando empresas y centros de investigación para mejorar la fabricación.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 4 de noviembre a las 17 horas en el Auditorium, estará presentada por Jota Abril e irá precedida de una mesa redonda con los miembros del jurado.

El director general de Easyfairs Iberia, Óscar Barranco, ha explicado que este año se ha reforzado el congreso para que "los profesionales puedan conocer cómo otras compañías están afrontando retos que también encuentran en su actividad". De este modo, pueden "escuchar esas experiencias y contrastarlas después con la tecnología que se muestra en la exposición" para orientar sus propios proyectos".