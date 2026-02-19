La AEHM reúne al sector hotelero en 'Hotel Trends' para analizar los retos y tendencias de la industria

La AEHM reúne al sector hotelero para analizar los grandes retos de la industria en “Hotel Trends” - AEHM

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) celebró el pasado martes 'Hotel Trends', su foro estratégico dentro de HIP 2026, Horeca Professional Expo, que reunió en Ifema Madrid a directivos y profesionales del sector hotelero y turístico para analizar los principales retos, tendencias y oportunidades que marcarán el futuro de la industria.

Así lo ha trasladado la AEHM en un comunicado, en el que ha señalado que durante la jornada se abordaron cuestiones clave como la regeneración de destinos, nuevos modelos de liderazgo y gestión del talento, la tecnología y la inteligencia artificial, las dinámicas de inversión y mercado global, y el papel de la reputación del sector y la experiencia en destino.

Al detalle, la primera mesa de debate se centró en sostenibilidad y regeneración de destinos. El consejero delegado de Ilunion Hotels,José Ángel Preciados, alertó de que España podría recibir entre 150 y 160 millones de visitantes en 25 años y defendió transformar el modelo de sol y playa hacia alternativas más integradas y respetuosas con el entorno. Por su parte, el presidente de Inclusive Collection, Javier Águilas, subrayó que la sostenibilidad es un elemento diferenciador para las compañías líderes.

La segunda mesa analizó talento, liderazgo y bienestar, poniendo el foco en la importancia de ofrecer proyectos profesionales a largo plazo, el equilibrio entre vida personal y laboral, la formación y los planes de carrera, así como la promoción interna para retener al personal joven. En ella intervinieron, entre otros, el CEO & presidente de Hesperia, Jordi Ferrer; el fundador y presidente de Soho Boutique Hotels, Gonzalo Armenteros de Dalmases; y el consejero delegado y fundador de Mercer Hoteles, y Pedro Molina.

La tecnología y la inteligencia artificial protagonizaron otra mesa clave, donde se abordó cómo estas herramientas pueden mejorar la eficiencia operativa y personalizar la experiencia del cliente sin perder el componente humano.

El CIO de Catalonia Hotels & Resorts, Marc Planas, animó a los asistentes a incorporar la IA en todos los departamentos; la CIO y vicepresidenta de IT en Minor Hotels, Marta Marcos, señaló por su parte que la IA debe potenciar capacidades, no solo reducir costes; y el CDO del Grupo Petit Palace, Daniel Garrote, defendió mantener la premisa de "personas que cuidan de personas". De su lado, el presidente del Instituto Tecnológico Hotelero, Federico Fuster, reclamó cambios normativos para mejorar competitividad y accesibilidad tecnológica.

El mercado global y la inversión fueron otros ejes del foro, con análisis sobre alianzas internacionales, nuevos modelos de negocio y reposicionamiento de marcas. El CEO de Sunset Hotels & Resorts, Jaime Buxó Clos, destacó la dificultad de recuperar la confianza tras gestiones deficientes, mientras que la directora de Inversiones de Boscalt Hospitality, Inés Chamarro, subrayó el potencial de inversión en Medio Oriente y la importancia de revitalizar activos históricos.

La jornada concluyó con un debate sobre reputación del sector y experiencia en destino, donde se resaltó la función de los hoteles en el ecosistema urbano, cultural y social, la colaboración público-privada y la necesidad de comunicar el impacto positivo del turismo.

"Con lo que la Comunidad de Madrid recauda de la actividad turística se puede financiar el 98% de la sanidad en Madrid, más del cien por cien de la educación y cuatro veces los servicios sociales", afirmó la vicepresidenta ejecutiva de la AEHM, Mar de Miguel.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, María José Aguiló, defendió la colaboración público-privada para un turismo sostenible.