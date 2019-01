Alcalá recoge en Fitur el premio al mejor Video de Promoción de una Ciudad Española por 'Alcalá, tu destino'

Publicado 25/01/2019 16:52:22 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Henares ha sido reconocida este viernes en Fitur, en el marco de los I Premios Landing Madrid, con el galardón al Mejor Video de Promoción de una Ciudad Española por 'Alcalá, tu destino' y por "impulsar la producción audiovisual turística".

La concejala de Turismo, María Aranguren, ha recogido el premio y ha explicado que el video se produjo con motivo de la celebración del XX Aniversario de la ciudad de Alcalá como Patrimonio de la Humanidad. Tiene una duración de 7 minutos "en los que se intenta recoger toda la riqueza cultural y patrimonial de Alcalá, la única Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad de Madrid, localizada a escasos 20 minutos de la capital".

'Alcalá, tu destino', realizada por Readmore Films y con David C. Cooper como productor ejecutivo había recibido en 2018 un total de 9 galardones, como el premio Excellent Film del IT de Berlín. Fue finalista del New York Festival, así como en el Festival 'On the East Cosat of Europe' celebrado en la ciudad búlgara de Veliko Tarnovo.

También recibió el premio City Category en el Festival 'Istambul Tourism Film', y el Premio Silver Screen del Festival Internacional Film & Video de Los Ángeles. Asimismo cuenta con el premio en categoría de Turismo en Bosnia, Premio Especial en Varsovia, y dos premios en Portugal: como mejor destino de ciudad, y a la mejor película de cultura y turismo.

El film tiene una duración aproximada de 7 minutos, en los que se hace un recorrido tanto por los rincones "más bellos de la ciudad Patrimonio como por sus vivencias diarias y sus eventos culturales y festivos más destacados", han informado desde el Ayuntamiento de Alcalá.