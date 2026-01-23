Almeida agradece al sector turístico ser "clave" para que Madrid sea la "mejor ciudad para vivir" y "para venir"

c899591cc5070b6741222fa2706f0808.jpg - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en valor este viernes al sector turístico de la capital al que considera "clave" para que esta sea "la mejor ciudad para vivir" y "para venir".

"Es la mejor ciudad para vivir, entonces será la mejor ciudad para venir. Ese es el elemento tractor que nos permite encabezar los rankings turísticos", ha loado el regidor en su intervención desde el stand de la Comunidad de Madrid en Fitur, en Ifema Madrid.

Almeida ha centrado parte de su discurso en la importancia de unas administraciones que "acompañan en el protagonismo" al "verdadero motor" de la ciudad y de la región, aquellos que han situado a Madrid como una potencia turística.

"Un agradecimiento profundo aquellos cocineros que todos los días encienden sus fogones en la ciudad de Madrid, a todos aquellos que hacen posible que seamos la capital de los musicales en español y a todos los que han posibilitado que Madrid tenga tres de las mejores obras teatrales de las 10 mejores que se han hecho en España en el año 2025", ha trasladado José Luis Martínez-Almeida.

Sobre ellos, ha destacado que permiten presentar Madrid como un caleidoscopio donde "sus atractivos son innumerables" y han alzado la ciudad tras haber pasado una pandemia mundial que les afectó especialmente para, a continuación, protagonizar "una revolución".

Aquellos que han llevado a la capital, entre otros, a ser el segundo mejor destino turístico urbano tras País o haber logrado 18.000 millones de euros de gasto turístico y ser líder en gasto medio de turista al tiempo que sirve de "puerta de entrada" para el resto de España.

Almeida ha sacado pecho de un modelo turístico en la capital que "diversifica y descentraliza" al tiempo que sigue "luchando por los mejores eventos deportivos". Ha destacado en este punto el año 2026 en el que Madrid será epicentro de Fórmula 1 "tras 40 años", en el que continuarán llegando musicales a la ciudad, Bad Bunny celebrará 10 conciertos, los Laureus volverán a recalar en la capital y, ha predicho, la copa de la Champions volverá a de la mano del Atlético de Madrid o del Real Madrid.

CONSEJO MUNDIAL DE VIAJES Y TURISMO

Además, también ha hecho referencia al memorándum de entendimiento que ha firmado la mañana de este viernes el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Industria y Turismo para que la capital sea sede del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

"Estamos hablando de la principal organización privada en el mundo turístico que hay en todo el mundo que ha elegido voluntariamente a venir a la ciudad de Madrid ha elegido venir a esta ciudad, dejando Londres", ha sacado pecho Martínez-Almeida, quien ha confesado que hace años habría sido difícil de imaginar.

Ha afirmado que se ha conseguido llegar a este punto "entre todos" y que, además, marca el camino por el que hay que seguir aún para "avanzar" tanto como ciudad como la "orgullosa capital de una nación que es una de las grandísimas potencias turísticas que hay en el mundo".

En este punto ha vuelto a incidir en el papel del modelo de vida como clave para que este tipo de organismos elijan la capital de España. "Nos han elegido porque saben que no solo van a tener el mejor lugar para trabajar sino la mejor ciudad para vivir y por tanto esa es la clave solo que desarrollamos todas nuestras políticas turísticas", ha rematado.